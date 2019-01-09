Лаос передал России действующие танки Т-34

https://news.ru/storage/news/1fe5f8f57358e981073794ebf0fc03f7/15939c0b-0f7e-4b66-80eb-f213978eea9d_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передали российской стороне 30 советских танков Т-34, которые до недавнего времени находились на вооружении армии государства.

По данным Минобороны РФ, все боевые машины, доставленные в Россию, находятся в исправном состоянии.

«Техника морским путём уже преодолела более 4,5 тысячи километров и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область, в город Наро-Фоминск», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что Т-34 является лучшим танком своего времени, рекорды которого, скорее всего, не удастся превзойти. В настоящее время действующих образцов осталось очень мало.

Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России.

Ранее News.ru писал о том, что журналисты издания The National Interest сравнили советский Т-34, американский M4 Sherman и британский Cromwell, отметив недостатки и преимущества каждого из них.