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Итоги испытаний «Авангарда» шокировали США

Минобороны России

оружие [ версия для печати ]

Успешные испытания российского «Авангарда», которые подтвердили возможность развития скорости гиперзвуковой ракеты стратегического назначения в 27 махов (более 30 тыс. км/ч), не остались без внимания в США.

Журналисты The National Interest мрачно оценили возможности США перехватывать такие ракеты, напомнив, что ещё в марте текущего года страны НАТО были уверены, что существование новых российских гиперзвуковых комплексов «Авангард», «Кинжал» и «Сармат», о которых сообщил президент РФ Владимир Путин, является блефом. Проведённые Россией испытания доказали всему миру возможность «Авангарда» обогнуть Землю по экватору всего за 1 час 20 минут.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас», – заявил изданию глава стратегического командования США Джон Хайтен.

Он также подчеркнул, что даже при успешном перехвате российская ракета будет нести беспрецедентную угрозу.

Журналисты Washington Examiner также констатировали, что «Авангард» превосходит любую гиперзвуковую систему армии США. При этом издание всё равно верит в победу Соединённых Штатов в случае ядерной войны «даже при страшных потерях среди гражданских».

По данным телеканала CNBC, в разведке США новое гиперзвуковое оружие России назвали маневренным и непредсказуемым. Журналисты также предположили, что после принятия гиперзвуковых комплексов на вооружение, Россия превзойдет США и Китай.

Ранее News.ru писал о том, что это совершенно новый вид стратегического оружия. Ни у кого в мире подобного комплекса нет. Испытания ракеты «Авангард» состоялись 26 декабря. Пуск был проведён боевым расчётом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Президент Владимир Путин констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.


#сша #оружие #Авангард
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