https://static.news.ru/photo/aebf833a-ad7c-11e9-b626-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Жительница Санкт-Петербурга, забеременевшая в 37 лет, родила трёх мальчиков и одну девочку.

Женщина была госпитализирована на сроке в 32 недели, чтобы пролонгировать беременность. Через три недели с помощью кесарева сечения родились малыши. Они дышат самостоятельно и чувствуют себя хорошо.

Мальчики весом 1 килограмм 870 граммов, 1 килограмм 930 граммов, 1 килограмм 580 граммов и девочка весом 1 килограмм 540 граммов, — сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.

Как ранее писал News.ru, жительница Уганды по имени Мариам Набатанзи в возрасте 39 лет осталась одна с 38 детьми на руках. Все дети — кровные, никаких приёмных малышей. Это стало возможным потому, что почти каждый год с момента своего замужества Мариам рожала не одного ребёнка, а сразу нескольких: у неё родились шесть пар близнецов, четыре «набора» тройняшек и пять «сетов» четверняшек, из которых шесть детей не выжили.