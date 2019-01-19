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Заседание по делу Насти Рыбки перенесли на трое суток

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Нагатинский районный суд Москвы признал законным и обоснованным задержание Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Заседание было отложено на 72 часа.

Следующее заседание по избранию меры пресечения эскортнице состоится 22 января. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты.

«Я не возражаю против отложения судебного заседания», — заявила подсудимая.

Адвокаты Рыбки попросили перенести заседание, так как отсутствуют сведения о наличии у Вашукевич детей, о её месте жительства и доходе, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Ранее News.ru писал, что фамилии двух девушек, которые написали заявления на эскортницу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), были названы в ходе заседания в Нагатинском районном суде Москвы. Дело было возбуждено по обращениям неких Давыдовой и Насыр.


#судебноезаседание #Рыбка #переносы
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