Заявление на Рыбку написали две девушки

https://news.ru/storage/news/ffe7c37652b6ac024173aed4ad249822/5c24f954-6439-4788-8b79-734b874df33e_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Фамилии двух девушек, которые написали заявления на эскортницу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), были названы в ходе заседания в Нагатинском районном суде Москвы. Дело было возбуждено по обращениям неких Давыдовой и Насыр.

При этом протокол допроса последней в материалах дела отсутствует. Несмотря на это, суд отклонил ходатайство следствия о предоставлении документа, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Ранее News.ru писал, что судебное заседание по избранию меры пресечения Анастасии Вашукевич началось в Нагатинском районном суде Москвы. Заседание, первоначально назначенное на 14:00, перенесли на 18:30.