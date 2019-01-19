Заявление на Рыбку написали две девушки

Фамилии двух девушек, которые написали заявления на эскортницу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), были названы в ходе заседания в Нагатинском районном суде Москвы. Дело было возбуждено по обращениям неких Давыдовой и Насыр.
При этом протокол допроса последней в материалах дела отсутствует. Несмотря на это, суд отклонил ходатайство следствия о предоставлении документа, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Ранее News.ru писал, что судебное заседание по избранию меры пресечения Анастасии Вашукевич началось в Нагатинском районном суде Москвы. Заседание, первоначально назначенное на 14:00, перенесли на 18:30.