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Заявление на Рыбку написали две девушки

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Фамилии двух девушек, которые написали заявления на эскортницу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), были названы в ходе заседания в Нагатинском районном суде Москвы. Дело было возбуждено по обращениям неких Давыдовой и Насыр. 

При этом протокол допроса последней в материалах дела отсутствует. Несмотря на это, суд отклонил ходатайство следствия о предоставлении документа, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. 

Ранее News.ru писал, что судебное заседание по избранию меры пресечения Анастасии Вашукевич началось в Нагатинском районном суде Москвы. Заседание, первоначально назначенное на 14:00, перенесли на 18:30.


#Рыбка #заявление #девушка
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