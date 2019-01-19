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Настя Рыбка в суде: «Хочу знать, в чём меня обвиняют»

Антон Кардашов/АГН "Москва" эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Судебное заседание по избранию меры пресечения скандальной эскортнице Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич) началось в Нагатинском районном суде Москвы. Заседание, первоначально назначенное на 14:00, перенесли на 18:30.

Дело рассматривает судья Наталья Борисенко. Ещё до суда стало известно, что следствие выступило с ходатайством об аресте Рыбки. В самом начале был объявлен перерыв, чтобы Вашукевич могла ознакомиться с обвинительным заключением. 

«Я хочу знать, в чём меня обвиняют», — заявила девушка.

Секретарь суда потребовал, чтобы Вашукевич написала расписку, что она «ознакомилась с делом в полном объёме без ограничения во времени».

По словам Вашукевич, заявление на неё написала некая Саша Травка.

Ранее гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), ставшая известной после скандала с участием миллиардера Олега Дерипаски, находилась в тюрьме в Таиланде за организацию секс-тренингов совместно со своим гуру Алексом Лесли (Александром Кирилловым). В январе 2019 года их приговорили к условным срокам заключения и депортировали в Россию. В аэропорту Шереметьево парочку вновь задержали, теперь уже российские правоохранители. Рыбка и Лесли стали фигурантами дела о вовлечении в проституцию. Обвинение Рыбке пока не предъявлено, рассказал её адвокат Александр Молохов. Однако если она станет обвиняемой, девушке грозит до шести лет тюрьмы.

По информации правозащитников, Рыбка провела ночь после задержания в отделе полиции, потом её перевезли в изолятор временного содержания на Петровке. Из-за поездки в холодном автозаке у неё поднялась температура. Впрочем, условия в российских «обезьянниках» она после тайской тюрьмы сочла сносными. 

«Вашукевич свою вину не признаёт, считает дело заказным и судя по вопросам которые задавал ей следователь она думает что кто-то „копает“ под Олега Дерипаску», — пишет в блоге сотрудник московского ОНК Евгений Еникеев.

Отметим, что Настя Рыбка получила известность после того, как оппозиционер Алексей Навальный использовал её книгу и блог в Instagram для разоблачений Олега Дерипаски, который, предположительно, был любовником девушки. После этого Дерипаска подал в суд на Рыбку за то, что она раскрывала его секреты публично (хотя и не называла ухажёра по имени). После этого эскортница опубликовала в блоге видеообращение к Дерипаске, где обвинила его и зампреда российского правительства Сергея Приходько в групповом изнасиловании на яхте, призвав жениться на ней, дабы восстановить её девичью честь. Позднее она заявила, что никакого изнасилования не было, а видеообращение на самом деле — шутка.


#суд #АРЕСТ #Рыбка
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