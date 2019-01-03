Спасённому в Магнитогорске младенцу стало лучше

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Состояние спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Вани Фокина немного улучшилось, сообщил официальный представитель Минздрава Максим Радецкий.

Он напомнил, что ребёнок находится в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что угроза жизни выжившего под завалами младенца отсутствует. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.