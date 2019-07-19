Если набрать в любом поисковике «ядерная война XIX века», он выдаст больше сотни ссылок на упоминания об очередной конспирологической версии мировой истории. На форумах и в пабликах соцсетей её обсуждают (порой вполне всерьёз) не только любители телепередач о паранормальном, но и молодёжь. Старые теории заговора забываются, а на их место приходят новые, отражающие потаённые страхи и надежды сегодняшнего дня. Пока им противостоят всепроникающий язвительный скепсис поколения «нулевых» и хрупкие бастионы научного мировоззрения. Когда-то науке приходилось отвечать на вопросы, кажущиеся нам сегодня откровенно «глупыми». News.ru разбирался, почему время «глупых вопросов» возвращается.

«Я из страшной русской сказки»

Здравствуйте, соратники! Давайте поговорим о гибели большей части человечества в XIX веке, особенно на таких территориях, как европейская часть — Россия, Украина и Белоруссия, — неспешно произносит лысеющий мужчина, чьи поза и выражение лица излучают самоуверенность.

Он демонстрирует дореволюционные чёрно-белые фотографии с панорамами Санкт-Петербурга и Москвы. Немного косноязычно рассказывает о ядерной войне и последующем потопе, накрывших Евразию в середине позапрошлого столетия, а также повторном заселении этих земель после 1860 года. Этот ролик на YouTube посмотрели почти 1 млн пользователей.

Алексей Кунгуров/YouTube

На сайте Pikabu с ежедневной аудиторией в 2 млн посетителей за последние годы появилось сразу несколько тем о термоядерной катастрофе прошлых веков. В основном такие посты высмеиваются пользователями, но среди вала комментариев всегда находятся защитники гипотезы. Последние организованы в несколько пабликов во «ВКонтакте», самый крупный из которых перевалил за 21 тысячу членов. Особенно широко они представлены в YouTube, где профильные русскоязычные каналы насчитывают десятки и сотни тысяч подписчиков.

В основе теории лежит утверждение, что около двухсот лет назад в Северном полушарии Земли, в основном на территории Российской Империи, шла война с полномасштабным применением ядерного оружия. Объяснения этого предлагаются разные и совершенно умозрительные — от инопланетного вмешательства до существования в недавнем прошлом цивилизации, стоящей на уровне близком к сегодняшнему технологическому развитию человечества, память о которой намеренно стерта из официальной истории. Причины организованного замалчивания этих волнующих обстоятельств, как правило, называются одни: некто могущественный не желает, чтобы русский народ вернул себе прежние величие и технологическое преимущество. Впрочем, это уже народная импровизация, сторонники же базовой концепции сосредоточились на доказательствах самого события — ядерной бомбардировки территории Евразии, сроки которой обычно определяются периодом 1780–1819 годов. Энергетика произошедших взрывов оценивается в 800 мегатонн. Для сравнения: самая мощная из испытанных термоядерных бомб — советская АН602 имела мощность от 75 до 100 мегатонн. В другом варианте война с применением ядерного оружия затронула значительную часть планеты, но в первую очередь Россию.

pikabu.ru

Последователи теории прибегают к целому ряду аргументов. По их мнению, в России подозрительно молодые леса — якобы в зелёных массивах трудно найти деревья старше 200 лет. При этом иногда ссылаются на программу Совета по сохранению природного наследия при верхней палате парламента «Деревья — памятники живой природы». Мол, её волонтёры с 2010 года нашли по всей стране всего около 150 деревьев старше двухсот лет. Предполагается, что леса выгорели после ядерных ударов, а восстановились естественным либо искусственным образом. В пользу последнего варианта говорится, что практически на всей европейской части страны и даже за Уралом леса имеют просеки, размеченные в верстах, так называемую квартальную сеть. Из этого делается вывод, что до 1918 года было высажено около 200 млн гектар и проделаны просеки общей длиной около 3 млн км. Цифры титанические: 20 000 лесорубов при условии ручного труда создавали бы такую сеть 80 лет. Также ссылаются на исследование дендрологов Казанского федерального университета Кузьминой и Гончаровой, которые определили средний возраст деревьев на Кольском полуострове в 146 лет.

Игорь Подгорный/ТАСС

Правда, установленный учёными средний возраст деревьев в Мурманской области и максимальный возраст деревьев — вещи совершенно разные. Долголетие деревьев возможно только в очень благоприятных условиях, в то время как леса постсоветского пространства на 40, а то и 60 процентов состоят из лиственницы, которая в вечной мерзлоте редко доживает и до 80 лет. Что касается просек, то они прокладывались ещё со времён Петра I, а позже, в советское время, огромное количество людей, включая заключённых, прореживали тайгу для прокладки линий электропередач и другой инфраструктуры. Тут им уже помогали машины. Кроме того, не стоит забывать, что древесина, пиломатериалы и смола были одной из важнейших статей экспорта в царской России, не говоря уже о внутреннем потреблении древесного угля в промышленности и транспорте.

Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи... Лесов всё меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днём земля становится всё беднее и безобразнее, — говорит персонаж пьесы Чехова «Дядя Ваня».

Имеет значение и то, что в дореволюционные времена практически не было средств борьбы с лесными пожарами, в то время как даже в наши дни по этой причине теряются гигантские лесные массивы. Что касается программы «Деревья — памятники живой природы», абсолютный возраст растений не является единственным критерием для включения в неё, важнее, чтобы дерево было значительно древнее окружающего леса. Не говоря уже о том, что волонтёры обращают внимание в первую очередь на деревья, растущие в населённых пунктах и вокруг них, где столетиями велась интенсивная рубка.

Байрона в свидетели

Второй аргумент. Известно, что 1816-й в историографии имеет прозвище «год без лета»: в Западной Европе и Северной Америке была тогда необычайно холодная погода — до сих пор рекордная за всю историю наблюдений. В США его также прозвали «тысяча восемьсот насмерть замёрзший», а в Европе он привёл к катастрофическому неурожаю. Верящие в апокалипсис минувших лет считают, что похолодание стало последствием ядерной зимы, в том числе из-за выброса в атмосферу огромного количества сажи от тех самых горящих лесов.

Между тем у «года без лета» есть официальное объяснение. Согласно ему, аномальный холод был связан с извержением в 1815 году вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава, наиболее сильным из тех, что воочию наблюдал человек, которое действительно могло вызывать аналог ядерной зимы. Именно переживая ненастья лета 1816 года в доме у Женевского озера Мэри Шелли написала свой пропитанный социальным пессимизмом труд «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Дальше больше: Наполеон не сжигал Москву в 1812 году. Якобы после крупнейшего пожара 1737 года был издан указ, что на месте сгоревшего деревянного жилья возводить будут только каменное, поэтому выгореть дотла город не мог. Да и мотивов делать это якобы не было ни у французов, ни у русских. На самом же деле, считают конспирологи, некоей третьей стороной там был применён тактический ядерный заряд. Как они пишут, это объясняет, почему Кутузов ушёл из столицы — он знал о готовящемся ударе.

Картина Николая Ерышева «Карнавал»

Часто вслед за этим приводятся выдержки из дневника лейтенанта наполеоновской армии Шарля Артуа, найденного московским чиновником в недавно приобрётенном поместье на юге Франции. Тот пишет, что, когда войска заняли Москву, над ней вспыхнуло ослепительное «второе солнце», которое провисело в небе не более пяти секунд, но жара от него хватило, чтобы воспламенить город. Далее он описывает отступление французов из России, при этом явно перечисляя симптомы лучевой болезни:

Начали выпадать волосы. Я поделился сим печальным открытием с Жирденом, но у него те же неприятности. Боюсь, скоро весь наш отряд — да что отряд, весь полк — станет полком лысых .

Сообщается, что самого Шарля Артуа болезнь сделала инвалидом. Сразу по возвращению во Францию он ушёл в отставку, «однако прожил недолго и умер в возрасте 32 лет бездетным».

Цитаты из дневника Артуа кочуют из текста в текст и встречаются в Интернете в десятках мест. Однако у них есть первоисточник, который не требует дальнейших пояснений: это книга воронежского писателя-фантаста Василия Щепетнёва «Певчие ада». В ней же рассказывается, что египетская мифология имеет воронежское происхождение. Ситуация напоминает превращение фрагмента романа Анатолия Иванова «Вечный зов» в отрывок из гипотетического «плана Даллеса», нацеленного на уничтожение СССР и России.

Утверждение о том, что каменные здания не могли быть уничтожены огнём специальной контраргументации, пожалуй, не требует: достаточно посмотреть на последствия пожаров в наши дни, когда деревянное зодчество в основном стало уделом индивидуального строительства.

Свидетельством ядерной войны называется и стихотворение «Тьма» Джорджа Байрона 1816 года, где есть такие строки:

Зажгли леса; но с каждым часом гас

И падал обгорелый лес; деревья

Внезапно с грозным треском обрушались...

...Снова вспыхнула война,

Погасшая на время (...)

И быстро гибли люди...

И мир был пуст;

Тот многолюдный мир, могучий мир

Был мёртвой массой, без травы, деревьев.

Как правило, стихотворение не цитируется целиком. И понятно почему: в его начале говорится, что картина эта всего лишь привиделась лирическому герою во сне. Несмотря на то что Байрон, видимо, отражал предчувствия вызванные упомянутым «годом без лета», считать стихи документальным источником — уже само по себе несколько вызывающе. Тем более что в них угадывается и влияние библейских мифических мотивов.

Другим осколком мозаики, из которой выстраивается гипотеза «исторической ядерной войны», стало уничтожение города Екатеринослава (ныне украинский Днепр), якобы имевшее место ориентировочно в 1785 году. Базой для этого стало «исчезновение» древнейшей части Екатеринослава на месте слияния рек Кильчени и Самары, общим диаметром 4,7 км, включая Богородицкую крепость. Правда, известно, что Екатеринослав был попросту перенесён на реку Днепр через восемь лет после основания, так как на прежнем месте город постоянно подтапливало. Указ об этом был подписан Екатериной II 22 января 1784 года. Верящие в ядерное уничтожение Екатеринослава считают официальную версию байкой на том основании, что «раньше строили лучше», поэтому переносить поселение с болота не требовалось, ведь не стали же переносить Санкт-Петербург. Также обращается внимание на то, что на спутниковых снимках часть берега, где прежде была историческая часть города, выглядит как огромная неглубокая воронка, стены которой похожи на концентрические ступени — якобы это и есть след от взрыва.

Спутниковая фотография места, где находились первые постройки Екатеринослава (Днепра)

Впрочем, земляные террасы в пойме рек — явление нередкое и вполне объяснимое естественными причинами, а именно изменениями уровня воды и поворотом течения. Если город был перенесён из-за подтопления, то на его месте и должны быть подмывы и овраги. А вот воронки от взрывов как раз не имеют ступенчатой структуры, они, скорее, характерны для земляных карьеров.

Отсутствие выраженного радиационного заражения, которое обыватель ожидает увидеть от массированных ядерных ударов, сторонники теории объясняют тем, что сразу после взрывов радиация быстро падает, ведь в Хиросиме и Нагасаки сегодня продолжают жить люди. Остаточный же повышенный фон на территории России, по мысли конспирологов, скрывается учёными. Тут стоит заметить, что ядерные бомбы, сброшенные США на Японию, были, по современным меркам, относительно маломощными и взорвались в воздухе. Эвакуация городов не проводилась прежде всего потому, что о радиоактивном загрязнении в то время почти ничего не знали. На данный же момент радиационный фон в Хиросиме действительно не выделяется, это признано МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Для оценки излучения после взрыва применяется «правило 7/10», которое означает, что уровень радиации будет уменьшаться десятикратно через семикратное увеличение времени: снижение в десять раз будет через семь часов, затем через 49, затем через две недели, затем через 3–3,5 месяца, затем через 2,5 года. Уже через 14 недель радиация упадет в 10 000 раз, а значит Fallout отменяется, тут сторонники теории правы.

Озёра апокалипсиса

Верящие в ядерную атаку прошлого считают, что изначально заражение всё же было, причём коснулось многих регионов мира, и его последствия выразились в появлении на Земле онкологических заболеваний, которые якобы начали обнаруживаются только в XIX веке. Это, разумеется, заблуждение — в 1810 году была лишь выявлена клеточная природа рака, однако о самой болезни в Египте знали как минимум с 2600-х годов до нашей эры. А самая древняя раковая опухоль у людей была найдена учёными на костях раскопанного человеческого скелета возрастом 1,7 млн лет.

Отдельное внимание последователи гипотезы уделяют подборкам фотографий середины XIX века, где запечатлены русские и европейские города с практически полностью безлюдными улицами. Из этого делается вывод, что они сделаны в период, когда большая часть населения погибла в атомных пожарах или от радиации. Тот факт, что сами города на фотографиях выглядят абсолютно нетронутыми, при этом игнорируется. Обычно отсутствие людей на старых снимках объясняется специалистами чрезвычайно длинной выдержкой фотокамер того времени, доходившей до получаса. Находящиеся в движении люди и животные попросту не фиксировались на пленке либо в лучшем случае превращались в размытое пятно. Но не всё так гладко, справедливо замечают конспирологи, показывая, что отдельные люди и даже вроде бы двигающиеся брички с лошадьми на этих фотографиях попадаются. Ядерный апокалипсис видится им более убедительным объяснением этого казуса, чем предположение, что снимки могли быть сделаны очень ранним утром, а плёнка зафиксировала только тех существ, которые позировали или по случайности долгое время оставались неподвижны.

Санкт-Петербург в XIX веке masterok.livejournal.com

Следующим аргументом сторонники теории считают наличие на постсоветском пространстве большого количества озёр правильной круглой формы, которые, по их мнению, похожи на воронки от взрывов огромной силы. За исходную модель они берут озеро Чаган в Казахстане, которое было искусственно создано в 1965 году с помощью подземного взрыва 170-килотонного термоядерного заряда.

Его сравнивают, например, с Моховым озером недалеко от Пензы, которое также прозвано «Мёртвым» и имеет форму круга диаметром 450 метров. По официальной версии, оно образовалось в первой половине XX века в ходе добычи торфа.

Мертвое озеро под Пензой algrab.livejournal.com

Пишут, что подобных водоёмов в России огромное количество. В Тюменской области тысячи озёр, чуть ли не большинство которых имеют круглую форму. По мнению некоторых специалистов, она связана не с ядерным происхождением, а с тем, что близкие к поверхности земли источники размывают почву. Примерно каждое десятое такое озеро может иметь метеоритное происхождение, а вовсе не обязательно появилось в результате искусственного взрыва. Однако в поиске подтверждения своих сенсационных догадок интернет-авторы порой ставят в этот ряд, к примеру, Чухломское озеро в Костромской области, намекая на то, что водоём диаметром около 7 км мог образоваться только от термоядерного заряда чудовищной мощи, при этом будто бы не замечая, что форма этого озера как раз очень далека от идеально круглой.

История под руками майора

Как уже говорилось, презентациями этой теории наводнён русский сегмент Интернета, однако огромное количество разного контента быстро размывает эту информацию среди другой. Тем сложнее найти её первоисточник, а у него тем временем имеется имя и фамилия. Автор экзотической концепции — житель Нижнего Тагила Алексей Кунгуров (не путать с тюменским оппозиционным блогером, его полным тезкой). Это тот самый лысоватый усатый мужчина с видеоролика, о котором шла речь в начале текста. На его канале в YouTube таких видеолекций около семи сотен. Общее число просмотров канала на момент написания статьи — 28 мн 665 тысяч. Постоянных подписчиков — 125 тысяч. Самый популярный из его видеороликов под названием «Гибель людей России. 19 век. Искажение истории» посмотрели 935 тысяч человек. «Лайков» под ним в десять раз больше, чем «дизлайков». А всего таких каналов в YouTube несколько, они частично дублируют друг друга. То же самое касается профильных сайтов и групп в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

О самом Кунгурове удалось кое-что выяснить. На излёте советской эпохи он закончил танковое училище в Челябинске и 25 лет отслужил в войсках, в 1995-м был в Чечне и участвовал в боевых действиях. Заочно учился в Южно-Уральском госуниверситете по специальности «Автомобильное хозяйство», но не закончил. Ушёл в отставку в звании майора. Женат, трое детей.

Алексей Кунгуров/vk.com

У него есть группа активных сторонников, также считающих себя «альтернативными учёными», включая бывшего работника металлургического производства из Ижевска Алексея Артемьева, некоего Андрея Купцова и других. Часть своих лекций они выпускают в Сети от имени студии «Рипейские горы». В поддержку их проектов активно собираются пожертвования через целый пучок интернет-ресурсов.

News.ru удалось поговорить с Алексеем Кунгуровым, когда он находился в очередной экспедиции в поисках подтверждения своих гипотез. Он рассказал, что мысль заняться альтернативной историей пришла к нему после того, как он в ходе реформы Анатолия Сердюкова (министр обороны РФ в 2007–2012 годах. — Ред.) попал под очередное сокращение армии.

Поскольку уволить меня, не предоставив квартиру, было нельзя, меня держали за штатом и платили маленькую зарплату. Появилось много свободного времени, чтобы самостоятельно думать, — поясняет он.

В 2010 году отставной военный поехал в Москву и Санкт-Петербург. В одном из музеев Питера он, по его словам, увидел странные вещи, например пистолет XV века с нарезным стволом, кольчугу XIV века, произведённую на кузнечно-прессовом оборудовании или доспехи со следами сверловки. После этого он сделал «ряд выводов» и нашёл новое увлечение, принявшись подбирать информацию. При этом его техническое и военное образование сослужило ему, как он считает, хорошую службу. Позицию традиционного научного сообщества по отношению к своим изысканием он называет стратегией сознательного игнорирования.

У них нет ответов на вопросы, которые я задаю. Например, у Исаакиевского собора купол из железа и чугуна. А промышленный способ получения стали придумали только двадцать лет спустя, — говорит «альтернативный историк» (Речь может идти о низкоуглеродистой стали, в то время как в чугуне повышенное содержание углерода. — News.ru).

Как рассказал Алексей Кунгуров, количество своих сторонников, которые непосредственно помогают в его изысканиях, он оценивает примерно в 100 человек. Число тех, кто полностью разделяет его идеи, — в 20 тысяч, «остальные — просто любопытствующие».

Не вызывает удивления, что все специалисты, так или иначе близкие к исторической науке, единодушны в своём восприятии теории Кунгурова как откровенной мистификации.

Ролики Алексея Кунгурова я раньше не смотрел и ничего о них не слышал. Я послушал несколько фрагментов. Совершенно очевидно, что перед нами очередная крайне малограмотная попытка фальсификации. Фальсификации бывают и грамотными, и остроумными, например знаменитые подделки древнерусских летописей известного фальсификатора А.И. Сулакадзева или псевдодневник фрейлины Александры Фёдоровны (жены Николая II) Анны Вырубовой, созданный писателем А.Н. Толстым и выдающимся историком П.Е. Щеголевым, были сделаны весьма профессионально. В случае Кунгурова перед нами просто ахинея. Надёрганные сведения без указания источников, перепутанные факты, заведомое глупое враньё. Например, Кунгуров говорит, что есть видео конца XIX в., на котором трамваи якобы ездят без проводов. На самом деле на видео просто не видно токоснимателя (пантографа) иного вида, чем используется сейчас. Но если присмотреться, его можно найти, но автор ролика просто нагло врёт зрителю. Кунгуров даже с трудом способен формулировать мысли («люди не сфокусировались в фотоаппаратах»), он косноязычен и может впечатлить только самую малообразованную, тёмную публику. Отдельные факты выдергиваются из контекста, перевираются, игнорируется вся масса исторических знаний: например, Кунгуров не знает об условиях фотосъёмки второй половины XIX века (или, скорее, обманывает зрителя), делает вид, что других источников не существует, не объясняет, где тела якобы погибших в «потопе XIX века» людей, почему об этом нет ни слова в миллионах архивных документах и так далее. Анализировать этот поток и скучно, и бессмысленно. Самое важное не то, что говорит Кунгуров и ему подобное. Самое важное, почему находятся те, кто в это верит. И проблема тут заключается именно в том, что тут смыкаются одновременно три фактора. 1) Подорванное доверие к официальной науке. В советские годы официальная историческая наука слишком о многом недоговаривала, скрывала неудобные факты, что после начала гласности вызвало перекос в другую сторону: историкам многие попросту перестали верить. Но это самое маловажная причина. 2) «Ширящаяся умственная ограниченность», как говорил польский философ-сатирик Станислав Ежи Лец. Малообразованные невежественные граждане склонны к вере: и тут между культом св. Матроны Московской, с благословления которой Сталин якобы облетал с иконой Москву в 1941 году для спасения столицы от нацистов, «теорией» плоской земли или роликами Кунгурова о ядерной войне в XIX веке нет никакой принципиальной разницы. Массы людей не имеют навыков критического мышления, у них отсутствует системное мышление, и поэтому они оказываются неспособны анализировать факты. Минимальное знание о том, как на самом деле работают историки, что такое исторические источники и как ученые удостоверяются в их подлинности может служить противоядием против лженауки. Но система образования развалена, а на развалинах цветут кунгуровы, фоменки, стариковы и чудиновы. 3) Люди не уверены в будущем. Социальная нестабильность, неуверенность в устойчивости своего положения и, самое главное, непонимание того, как устроено и как функционирует общество — всё это вместе с двумя предыдущими пунктами создаёт питательную почву для распространения самой разного антинаучной ахинеи, частный случай которого — брехня господина Кунгурова. Если человек чувствует, что его вокруг обманывают, то ему очень легко поверить, что его обманывают и историки, а собственный знаний не хватает. Сергей Соловьёв главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, редактор журнала «Скепсис»

Всегда и неизменно существует один вопрос к людям, которые совершают подобные безответственные утверждения в сфере истории — каковы ваши источники? Как только автор этого утверждения назовёт подробно те источники, из которых он сделал такие выводы, они подвергнутся серьёзному научному анализу специалистов, тогда можно будет делать заключение о том, насколько это теория сумасшедшая. В данный момент источников, которые говорили бы о том, что в XVIII веке на территории Российской Империи прошла ядерная война — нет. Существуют три типа людей, которые работают в этом ключе (альтернативной истории. — News.ru). Тип первый: люди, которые желают получить определённый профит, то есть набрать себе информационного капитала или просто-напросто заработать деньги. Они делают из исторических или квазисторических фактов своего рода шоу. Они шоумены. Второй случай: когда человек обслуживает какую-либо идеологию. И, наконец, третий случай: к сожалению, от эпохи Советского Союза осталось некоторое количество людей, которые занимались точными, естественнонаучными дисциплинами и которые полагают, что их знаний достаточно, чтобы судить о чём-то в гуманитарной сфере. Например, Фоменко (автор так называемой Новой хронологии . — News.ru). (альтернативной истории. — News.ru)(автор так называемой. — News.ru). И все три случая достаточно «ядовиты». Все три случая можно подвергнуть анализу и доказать, что во всех них подобного рода заявления не имеют к действительной истории никакого отношения. Наше общество перед такими вбросами, к сожалению, до крайности уязвимо по одной простой причине: в настоящий момент, к сожалению, система образования в России слабовата. Людей с детства нагружают огромным количеством знаний, значительная часть которых никогда в жизни не пригодится. Но очень мало учат самостоятельности мышления! Критической оценке явлений современной жизни, истории. Очень мало учат логике. Очень мало учат «технике» искусства и культуры прошлого. То есть недодают того, что человеку реально может помочь в этой жизни. Отсюда падкость на всякого рода сенсации, фейки, информационные вбросы в блогосфере, литературе и массмедиа. Дмитрий Володихин журналист, писатель-фантаст и критик, автор исторических научных монографий, преподаватель истфака

Кунгуров и его команда, разумеется, не первые в своём стремлении строить гипотетические конструкции на отрицании общеизвестных фактов летописания. Самая же известная из псевдоисторических теорий, вышедших из подполья в перестроечные и последующие годы, была сформулирована уже упомянутым выше академиком РАН, математиком Анатолием Фоменко. Он считал, что средневековая Русь была мировой империей, охватывающей Европу, Азию и обе Америки, память о которой намеренно стёрта официальной историографией. Учение о ядерной войне, уничтожившей прошлые достижения русской цивилизации, как и Новая хронология Фоменко — по всей видимости попытка, обеспечить свой народ особенным, ещёболее давним и героическим прошлым, чем это считалось до сих пор. Иными словами, вторжение национального самосознания, сбросившего «оковы интернационализма», на чужую территорию, в науку, где по уму должны править не «хотелки» фолк-историков, а факты, выверенные точнейшими инструментами логики. Благо другие рамки, менее осязаемые, которые когда-то даже писателей-фантастов обязывали к более или менее материалистическому обоснованию своего вымысла, кажется, остались в XX веке вместе с его идеологиями.