Большинство россиян довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Жителей страны, с удовлетворением отзывающихся о ЖКХ, сейчас 60%, в то время как в 2010 году было только 39%, следует из
При этом 18% респондентов отметили улучшение качества услуги по вывозу мусора. По 9% одобрительно высказались о содержании и текущем ремонте жилья, отоплении и электроснабжении. Ещё 6% опрошенных обратили внимание на качество холодного водоснабжения и по 5% заявили об улучшении в горячем водоснабжении и поставках газа.
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Также большинство участников опроса считают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного (73%) и горячего (51%) водоснабжения, а также — отопления (61%) и газоснабжения (60%).
Ранее, как писал News.ru, аудиторы рассказали о разбросе стоимости услуг ЖКХ по регионам России. Меньше всего платят жители Дагестана, там «коммуналка» обходится гражданам в среднем в 457 рублей за одного человека. Дороже всего расценки в Магаданской области, где людям предъявляли квитанции на 3511 рублей в месяц.