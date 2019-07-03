https://static.news.ru/photo/3e7d36fc-9d74-11e9-8bca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Большинство россиян довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Жителей страны, с удовлетворением отзывающихся о ЖКХ, сейчас 60%, в то время как в 2010 году было только 39%, следует из данных исследования . Одновременно с этим сократилась доля тех, кто имеет нарекания к работе коммунальщиков, которые ответственны за содержание и эксплуатацию их дома — с 52% в 2010 году до 30% в 2019 году.

При этом 18% респондентов отметили улучшение качества услуги по вывозу мусора. По 9% одобрительно высказались о содержании и текущем ремонте жилья, отоплении и электроснабжении. Ещё 6% опрошенных обратили внимание на качество холодного водоснабжения и по 5% заявили об улучшении в горячем водоснабжении и поставках газа.

Вместе с тем, как пишет RNS , 17% россиян отметили, что в сфере содержания и текущего ремонта жилья произошли негативные изменения, а 21% недовольны качеством вывоза мусора.

Также большинство участников опроса считают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного (73%) и горячего (51%) водоснабжения, а также — отопления (61%) и газоснабжения (60%).

Ранее, как писал News.ru, аудиторы рассказали о разбросе стоимости услуг ЖКХ по регионам России. Меньше всего платят жители Дагестана, там «коммуналка» обходится гражданам в среднем в 457 рублей за одного человека. Дороже всего расценки в Магаданской области, где людям предъявляли квитанции на 3511 рублей в месяц.