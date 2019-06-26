https://static.news.ru/photo/35b43b38-9810-11e9-95f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Иностранцев, которые имеют непогашенные штрафы за нарушение ПДД в России, не будут пускать в страну. Министерство внутренних дел совместно с Федеральной таможенной службой хочет для этого создать информационную базу данных.

В результате появится возможность контролировать уплату штрафов [за нарушение ПДД] иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств, — приводит РИА Новости заявление главы МВД Владимира Колокольцева на Госсовете по дорожному строительству.

Ранее президент Владимир Путин на заседании совета высказался резко против установки камер видеонаблюдения на автодорогах таким образом, чтобы водители о них не знали. По мнению главы государства, это ни в коей мере не способствует снижению аварийности на магистралях. А ведь именно это, а не штрафные санкции, основная задача для ГИБДД, писал News.ru.