Московский районный суд Санкт-Петербурга сегодня освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова. Это стало возможным после переквалификации его дела: судья изменила ранее вменяемый ему пункт «б» ч. 3 статьи 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) на гораздо более мягкую 330 статью УК (самоуправство). Она не предполагает лишения свободы.

Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд переквалифицировал действия подсудимого и признал Рудникова виновным по ч.3 ст.30-ч.1 ст.330 УК РФ и ст.330.2 УК РФ, назначив наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Освобождён по отбытию. Выпущен из-под стражи в зале суда, — сказано в сообщении.

Рудникова обвиняли в том, что он требовал от главы калининградского СК Виктора Леденёва заплатить ему $50 тысяч. По версии следствия, в обмен на эту сумму, журналист готов был не публиковать в своей газете «Новые колёса» «позорящие сведения» о генерале Леденёве. Адвокаты Рудникова настаивали, что уголовное дело возбуждено исключительно из-за его журналистской деятельности, а именно из-за статей о коррупции в Следственном комитете.

Сергей Лантюхов/News.ru

Ещё один фигурант в этом уголовном деле — бывший заместитель полпреда президента в Северо-западном федеральном округе по вопросам Калининградской области, миллиардер Александр Дацышин. Его обвиняли в пособничестве и в вымогательстве. Суд также переквалифицировал ему статью на 330 УК.

И Рудников, и Дацышин освобождены в зале суда. Суд приговорил их к 550 и к 350 часам обязательных работ соответственно.

Ранее прокурор просил приговорить Рудникова к десяти годам лишения свободы строгого режима, Дацышина — к восьми. Суд отказал в этом ходатайстве. Кроме того, служители Фемиды отклонили гражданский иск Леденёва о компенсации морального ущерба на 3 млн рублей.

Игорь Рудников profsoyuz.zhurnalistov/facebook.com

News.ru собрал мнения правозащитников, а также поговорил с самим Игорем Рудниковым и попытался понять, можно ли считать подобный приговор положительной тенденцией в части соблюдения свободы слова.

«Это психологический шлейф дела Голунова»

Член Совета по правам человека Илья Шаблинский сказал, что такой мягкий приговор журналисту — большая неожиданность, с учётом того, каких сроков просило обвинение.

Также правозащитник полагает, что нашумевшее дело Ивана Голунова повлияло на такой благополучный исход дела Рудникова.

Это психологический шлейф дела Голунова. Когда очевидный произвол стал темой широкого обсуждения, это создало определённую психологическую атмосферу. В обоих делах трудно не заметить сходство обстоятельств — и там, и там месть журналисту за его статьи, — считает он.

Такой же точки зрения придерживается представитель Профсоюза журналистов и работников СМИ Андрей Жвирблис и призывает «не поддаваться скептицизму и пессимизму». По его мнению, в плане массовых фальсификаций дел против журналистов должен произойти перелом.

Думаю, была команда — журналистов не трогать. Мы в профсоюзе констатировали, что даже на митинге 12 июня если и были составлены протоколы на задержанных представителей СМИ, всё равно вскоре они были отпущены. Дело Голунова выступило в виде некого триггера. Всё-таки выступление гражданского общества — немаловажный фактор, — утверждает он.

Правозащитник Шаблинский в свою очередь с сожалением замечает, что принцип работы наших судов далёк от принципа разделения властей.

К сожалению, в судах работают негласные правила — например, на какой компромисс можно пойти. Часто на работу рядовых судей влияет позиция председателя. Наши суды не считают себя отдельной властью. Своими партнёрами они считают силовые структуры, — говорит он.

Суд — состязательный, судья — беспристрастная

Однако участники процесса — и сам Рудников, и его адвокат Тумас Мисакян — полагают, что дело Голунова вряд ли могло повлиять на сегодняшнее решение судьи, так как на это были другие объективные причины.

Суд был состязательный. Дали высказаться, дали возможность задать вопрос потерпевшему. Такое бывает далеко не всегда, — рассказывает Мисакян.

Его слова подтверждает освобождённый сегодня Игорь Рудников.

В каком-то смысле, это фантастика. Особенно когда потерпевший — глава СК. Но сам ход процесса вселял надежду на положительный исход. Судья в этом смысле была беспристрастной — давала мне, человеку в клетке, задавать вопросы Леденёву. Он вела свою линию, не принимала позицию обвинения. Я потрясён, — говорит журналист.

Адвокат Мисакян расценивает сегодняшний приговор как безусловный успех.

В нашей российской реальности такая переквалификация — это победа, — считает он.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мисакян объясняет, что его подзащитный освобождён от назначенного наказания в виде 550 часов обязательных работ — суд зачёл нахождение Рудникова в СИЗО, теперь он полностью свободен.

Кроме того, адвокат пока не уверен, что есть необходимость в апелляционной жалобе.

Мы ещё не решили. В этой ситуации, учитывая такой приговор, я бы не стал утверждать этого, — сказал он.

Сам Рудников рассказал News.ru о своих ощущениях от приговора.

Настроение радостное. Приговор был довольно неожиданным для меня. Теперь я снова чувствую себя свободным человеком. Такое ощущение, что вернулся в другую страну. За эти полтора года (пребывания в СИЗО — прим. News.ru) принята масса законов.

Также он заявил, что не планирует устраивать торжества по поводу своего освобождения.

Я хочу встретиться с родными и близкими. Сегодня мне позвонил сын, поговорил с мамой, в первую очередь хочу увидеть их. Также хочу встретиться с сотрудниками редакции, которые также бились за моё освобождение. Им иногда было даже тяжелее, чем мне, — сказал Рудников.

Ранее News.ru писал о том, что в 2017 году спецслужбы задержали издателя калининградской газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова.