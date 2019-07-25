https://static.news.ru/photo/650bf6c8-aecc-11e9-8aca-fa163e074e61_1024.jpg Александр Шестун Фото: News.ru

Мосгорсуд отложил на 30 июля заседание по апелляции на арест бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Заседание отложено из-за отсутствия самого обвиняемого: накануне его перевезли из СИЗО в психиатрическую больницу. Это произошло, по словам замглавы ФСИН, из-за беспокойства за его состояние.

Шестун находится в критическом состоянии из-за длительной голодовки, — заключил он.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как ранее писал News.ru, адвокат экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Андрей Гривцов заявил, что защита бывшего чиновника опасается невозможности попасть к нему.