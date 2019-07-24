https://static.news.ru/photo/a8dd061c-ae31-11e9-a563-fa163e074e61_1024.jpg Александр Шестун Фото: АГН «Москва»

Адвокат экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Андрей Гривцов в разговоре с News.ru сказал, что защита бывшего чиновника опасается, что не сможет попасть к нему.

Я вам честно скажу, что с такой ситуацией сталкиваюсь впервые и думаю, что она вообще была в единичных случаях. Для начала мы хотим попытаться к нему туда попасть, понять, какой там режим. Но думаю, даже это будет затруднительно с учетом того, что это психиатрическая больница, ФСИН она не подчиняется, есть вероятность, что туда не допустят адвокатов и родственников. Опасаемся больше всего того, что могут начать его колоть какими-либо препаратами и в итоге он станет безвольным овощем, — сообщил он.

Также адвокат сомневается, что в больничных условиях ему будет комфортнее, чем в СИЗО.

Там нет стражного отделения, как в 20 больнице, но от этого не легче, так как в любом случае с ним будет спецконвой из СИЗО. Так что не факт, что условия лучше, — полагает Гривцов.

Он добавил, что адвокаты и родственники будут пытаться попасть в больницу.

Хотим понять, что там за условия, достучаться до приема у руководства больницы и Минздрава, — заключил юрист.

Кроме того, News.ru направил запрос во ФСИН. В ответе ведомство сообщило, что перед тем, как принять решение о переводе Шестуна в психиатрическую больницу, тюремные врачи пригласили для консультации гражданских медиков.

После предварительного обследования ими было принято решение о срочной госпитализации обвиняемого Шестуна А.В. в одно из учреждений департамента здравоохранения г. Москвы, — сказано в ответе ФСИН.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее News.ru писал о том, что Шестун порезал себе вены на заседании суда.