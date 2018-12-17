Глава «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестован

https://news.ru/storage/news/124eacf2254db197588950afc62aa768/752a9b01-b442-4d46-acc2-e3772e05f6e2_850.jpg Газпром межрегионгаз Нальчик

Владимир Анастасов

Кировский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. В случае предъявления обвинения срок ареста будет продлён на два месяца.

Анастасов был задержан в субботу за 20 минут до плановой медицинской операции в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хищения природного газа в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева. Обыски в районной администрации завершены, также задержан начальник финансового отдела. Карагишиева подозревают в хищении 9,5 млн рублей, выделенных из бюджета на капитальный ремонт средней школы в Бабаюрте.