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Глава «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестован

Владимир Анастасов Газпром межрегионгаз Нальчик

Владимир Анастасов

общество [ версия для печати ]

Кировский районный суд Махачкалы арестовал на 10 суток руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. В случае предъявления обвинения срок ареста будет продлён на два месяца.

Анастасов был задержан в субботу за 20 минут до плановой медицинской операции в одном из медучреждений Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хищения природного газа в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева. Обыски в районной администрации завершены, также задержан начальник финансового отдела. Карагишиева подозревают в хищении 9,5 млн рублей, выделенных из бюджета на капитальный ремонт средней школы в Бабаюрте.


#АРЕСТ #махачкала #Газпром
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