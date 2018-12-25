Карту «Тройка» выпустили в виде наклейки

https://news.ru/storage/news/39cd9825647a438912352789a9d5d4af/cb3e8042-a70a-4686-8a08-3734c73bcdde_850.jpg Портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен выпустил проездную карту «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Новые устройства можно прикладывать к турникетам.

«Наклейку с функцией проездного билета можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны «Тройки» и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом», — говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего таких наклеек и вкладышей выпущено по 250 штук. Приобрести их можно на станциях «Маяковская» и «Трубная», пишет «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы с 24 декабря переходит на платный режим работы. Стоимость проезда в будни в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей.