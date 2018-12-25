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Карту «Тройка» выпустили в виде наклейки

Портал мэра и правительства Москвы

общество [ версия для печати ]

Московский метрополитен выпустил проездную карту «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Новые устройства можно прикладывать к турникетам.

«Наклейку с функцией проездного билета можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны «Тройки» и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом», — говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего таких наклеек и вкладышей выпущено по 250 штук. Приобрести их можно на станциях «Маяковская» и «Трубная», пишет «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы с 24 декабря переходит на платный режим работы. Стоимость проезда в будни в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей.


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