https://static.news.ru/photo/c9b4755e-b058-11e9-88cd-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Соловьёв Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве. Некоторые из них, по его словам, таким образом ищут дополнительные источники финансирования.

В своём Telegram-канале он написал, что власть не должна идти на поводу у протестующих, так как это чревато «украинским сценарием».

Как писал News.ru, на прошлом многочисленном митинге на проспекте Сахарова неугомонный Алексей Навальный призвал собравшихся выйти на Тверскую в ближайшую субботу, чтобы продолжать уличными беспорядками давить на власть. Тверская — это особый пунктик Навального. Сколько бы ему городские власти ни предлагали мест для митингов и шествий, он в запале неизменно требует очистить для него центральную столичную магистраль. И в результате вместо разрешённого действа, призванного сплотить сторонников, возникает конфликт с разгоном.