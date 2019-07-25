Итак, на прошлом многочисленном митинге на проспекте Сахарова неугомонный Алексей Навальный призвал собравшихся выйти на Тверскую в ближайшую субботу, чтобы продолжать уличными беспорядками давить на власть. Сейчас эта акция пропагандируется через соцсети. «Тверская» — это особый пунктик Навального. Сколько бы ему городские власти ни предлагали мест для митингов и шествий, он в запале неизменно требует очистить для него центральную столичную магистраль. И в результате вместо разрешённого действа, призванного сплотить сторонников, возникает конфликт с разгоном, о котором потом с удовольствием и с живописанием различных полицейских ужасов трубят навальновцы. Цель достигнута.

Что ж, если и на этот раз цель всех оппозиционных телодвижений состоит в провоцировании столкновений в самом центре столицы под вспышки сотен камер, то, да, призыв понятен. Однако, как представляется, нет сейчас ничего более контрпродуктивного, чем демонстрация агрессии, когда, что называется, даже для внесистемщиков забрезжил свет в конце нашего электорального туннеля.

Вон даже демократически настроенная Элла Памфилова открыто заявила на встрече с «отказниками», что уличными демонстрациями ни её, ни ЦИК не продавить. И точка. Иными словами, акция на Тверской планируется ради того, чтобы Алексей Анатольевич вновь выглядел «королем улицы». А не для поиска компромисса и электоральной правды.

Алексей Навальный Сергей Булкин/News.ru

И если уж оппозиция признала выборы, как средство выражения определенных настроений части общества, то логичнее было бы ухватиться за возможность конструктивного диалога, начатого Памфиловой, и попытаться решать возникшую проблему, если внесистемщики считают себя правыми, законными средствами. В частности, было бы продуктивно привлечь прокуратуру при поддержке того же ЦИКа к исследованию случаев, как им кажется, неправомерного отказа. А потом оспорить все конкретные эпизоды отказов с полными досье возражений в судах.

Никто, естественно, не допустит всех «отказников» автоматически к участию в выборах, сколько бы они не провоцировали силовиков на Тверской. Но в отдельных случаях, при соблюдении норм закона можно добиться своего. В конце концов, тот же Илья Яшин заявлял, что для регистрации ему необходимо доказать аутентичность автографов всего-то ста тридцати человек.

Субботние же беспорядки могут поломать начавшийся хрупкий еще диалог, способный сблизить позиции. В результате в выигрыше опять окажется Навальный, который в силу объективных причин в выборах участия принимать не может, но стремится всегда быть в повестке дня.

Ситуация напоминает популярный одесский анекдот о том, что нужно в данном случае внесистемщиккам: «шашечки» или все-таки ехать. Впрочем, польский юморист Лешек Кумар резонно как-то заметил, что в борьбе даже за правое дело иногда проигрывает дело, а иногда правота.