https://static.news.ru/photo/27a4486c-a3dc-11e9-932c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Денис Воронин/АГН"Москва"

Следственный комитет возбудил дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах. Об этом сообщает сайт СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), — сказано в сообщении.

В результате пожара погиб один человек, есть пострадавшие, их точное число уточняется. Компании «Навигатор», находящейся поблизости, нанесён ущерб в 150 млн рублей.

11 июля из подающей газ трубы произошёл выброс газа. Это спровоцировало пожар в 200 метрах от самой ТЭЦ. Огонь охватил более одной тысячи квадратных метров.

Ранее News.ru писал о том, что женщина-охранник стала жертвой пожара на ТЭЦ в Мытищах.