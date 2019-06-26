Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 июня из-за надвигающегося на регион сильного дождя с грозой.
Будет дуть ветер южной четверти 6–11 метров в секунду, с порывами до 13–18 метров в секунду.
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Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
Ранее News.ru писал о том, что в ближайшие дни на московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. В выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.