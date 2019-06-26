https://static.news.ru/photo/1f3f0a04-7de4-11e9-9754-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 июня из-за надвигающегося на регион сильного дождя с грозой.

Будет дуть ветер южной четверти 6–11 метров в секунду, с порывами до 13–18 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра РФ, днём температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса. При этом в ночь на 28 июня похолодает до плюс 10 градусов.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ранее News.ru писал о том, что в ближайшие дни на московский регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт с собой сильнейшие дожди и резкое похолодание. В выходные выпадет до 40% месячной нормы осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер и похолодание до 12 градусов тепла в дневное время суток.