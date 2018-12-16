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Рунет защитят от США в короткие сроки

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Законопроект о защите российского интернета могут принять через полгода. К этому времени будет всё готово для реализации проекта. Инфраструктуру, которая будет оперативно выявлять сбои в работе и менять маршрутизацию интернета, выстроят в течении года, заявил один из трёх авторов закона о защите Рунета от США, депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Это обеспечит пользователям внутри Российской Федерации устойчивое пользование интернетом», — заявил Луговой.

Он отметил, что реализация проекта не требует больших денежных вложений, потому что для этого не нужно оборудование. По плану российские интернет-компании сами будут сообщать в соответствующий центр, где оборудование стоит, информирует «Политика Сегодня».

Первое чтение законопроекта о защите интернета депутаты рассмотрят на следующей неделе.

Как сообщал News.ru, законопроект о защите Рунета от кибератак могут назвать в честь создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.


#законопроекты #госдумарф #рунет
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