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Росстат занизил число покинувших страну россиян

Лантюхов Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Российская федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среднем в шесть раз занижает данные о количестве граждан, которые покидают страну. Такое заявление сделали авторы исследования «Иной русский мир». Они утверждают, что «масштабы человеческих потерь эпохи стабильности» гораздо выше, чем принято считать.

Авторы сравнили данные Росстата со статистикой, озвученной другими странами, за 2016 и 2017 годы.

«Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в шесть раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии — в 12 и 14 раз», — сказано в докладе, подготовленном изданием «Проект».

В целом, в 2017 году из России, по официальным данным, выехало 377 тыс. человек. По сравнению с 2012 годом это количество увеличилось втрое, отмечают авторы.

Вместе с тем, как следует из исследования, Росстат сложно упрекнуть в злом умысле. Ведомство попросту не обладает всей полнотой данных. Проблема в методологии подсчёта мигрантов. Официально в России фиксируют только тех, кто самостоятельно снимается с учета в российских органах МВД при переезде. Однако так делает далеко не каждый. Поэтому данные заведомо занижены.

«Многие не снимаются с регистрационного учёта и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах», — признают в Росстате.

Сложностей добавляет и некоторое количество трудовых мигрантов, которые не являются гражданами России и покидают страну по прошествии некоторого количества времени. Их начали включать в общую статистику в 2011 году, и это искажает представление о реальной ситуации с эмиграцией.

Авторы исследования отмечают, что Россия находится на третьем месте в мире по числу «потерь» по состоянию на 2017 год. Впереди только Индия и Мексика.

Ранее, как сообщал News.ru, Генассамблея ООН приняла резолюцию о Глобальном договоре по миграции. Документ не является обязывающим с юридической точки зрения, он должен просто способствовать улучшению международного сотрудничества в этой сфере.


#россия #росстат #миграция #эмиграция
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