Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперты Нижегородского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) поделились полезными советами по выбору шоколада. Они, например, утверждают, что использование растительных жиров в популярном лакомстве совершенно недопустимо.

Требования ГОСТа могут различаться в зависимости от вида шоколада, но есть и общие требования: недопустимы белый налёт на поверхности продукта и заражённость вредителями, — сообщил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Специалисты также отмечают, что чем больше тёртого какао в составе продукта, тем шоколад полезнее. Какао порошок и соевый лецитин безвредны, но и пользы никакой не несут, а если они указаны в составе первыми — это повод задуматься о качестве шоколада.

Как писал News.ru, российские производители в прошлом году на треть увеличили поставки конфет и шоколада в страны Африки. Об этом говорится в отчёте Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), объединяющей в своём составе крупнейшие предприятия отрасли. Наибольшей популярностью на этом континенте пользуются кондитерские изделия шоколадной группы. Эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) уверены, что Африка может стать важным направлением «сладкого» экспорта.

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