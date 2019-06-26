https://static.news.ru/photo/7f2ab448-980d-11e9-9155-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Опрос населения показал, что граждане России хотели бы видеть больше молодых людей в российской политике.

Исследование провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, мнение, что участие молодёжи в политической и общественной деятельности обязательно, поддержали 90% респондентов. Примечательно, что проведённый в 2017 году аналогичный опрос показал те же результаты, передаёт «Ридус» .

Запрос на участие молодых людей в общественной и политической жизни страны остаётся актуальным на протяжении последних 14 лет, — сообщили специалисты центра.

89% россиян считает, что государство должно поддерживать молодёжные общественные движения. Половина из них уверена, что это должно включать в себя тотальный контроль над этими организациями.

Ранее News.ru писал о том, что глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев заявил, что возраст взросления в России «уходит вниз», и предположил, что в скором времени совершеннолетними будут считаться граждане младше 18 лет.