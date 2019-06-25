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Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев заявил, что возраст взросления в России «уходит вниз», и предположил, что в скором времени совершеннолетними будут считаться граждане младше 18 лет.

Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше, — сказал он РИА Новости.

При этом Бугаев не уточнил, в каком именно возрасте россиян можно будет признать совершеннолетними, и подчеркнул, что перед принятием такого решения необходимо чётко «просчитать все последствия», которые могут наступить, если будут внесены соответствующие поправки.

Ранее News.ru писал о том, что подавляющее большинство россиян готовы поддержать своих детей в случае, если они решат начать трудовую карьеру ещё в школе или на первых курсах вузов. По данным ВЦИОМ, 83% опрошенных ратуют за то, чтобы несовершеннолетние приобщались к труду и выходили на оплачиваемую работу. При этом 80% россиян одобрили бы желание собственных детей получить такой опыт работы в возрасте до 18 лет.