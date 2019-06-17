Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса «об отношении россиян к возможности для подростков получить первый опыт работы до достижения совершеннолетия». Как оказалось, подавляющее большинство жителей страны готовы поддержать своих детей в случае, если они решат начать трудовую карьеру ещё в школе или на первых курсах вузов. Результаты исследования опубликованы 17 июня на сайте центра.

imago stock&people/Global Look Press

Как уже сообщал News.ru, исследователи обнаружили, что 83% опрошенных ратуют за то, чтобы несовершеннолетние приобщались к труду и выходили на оплачиваемую работу. При этом 80% россиян одобрили бы желание собственных детей получить такой опыт работы в возрасте до 18 лет. Большинство респондентов (74%) когда-то и сами начали зарабатывать свои первые деньги именно в подростковом возрасте, при этом мужчин в этой когорте больше (86%).

Первый настоящий заработок наши сограждане получали в среднем в 16 лет, — говорится в описании результатов исследования. Чаще всего это была работа в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%).

Россияне перечислили преимущества раннего выхода на рынок труда. К ним относятся возможность заработать, быть финансово независимым (37%), приобщаться к труду, уважать чужой труд (25%), «не сидеть без дела в смартфоне и не бродить по улице» (18%). Что касается негативной стороны раннего выхода на работу, то почти треть опрошенных (31%) считает, что недостатков нет; ещё 16% упоминают о возможных нарушениях законодательства работодателями и тяжёлых условиях труда. И только 11% считают «противопоказанием» к раннему трудоустройству нехватку времени на учёбу.

A24/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследование по просьбе News.ru прокомментировали эксперты.

Рынок труда готов принять несовершеннолетних. Уровень нехватки кадров вполне ощутимый — рынку в настоящий момент требуется примерно 4 млн человек. Большое число рабочих мест занято гастарбайтерами. Однако надо иметь в виду, что подростки и их труд обладают большой спецификой. Далеко не каждый работодатель, выбирая между несовершеннолетним кандидатом на рабочее место и гастарбайтером отдаст предпочтение первому. Чтобы работодатель был заинтересован в подростках, нужно найти некие варианты стимулирования, а это довольно сложно. Но сделать это необходимо, потому что было бы очень хорошо, если бы на рынок труда вышли подростки. В настоящий момент проще найти вакансии в большом городе, но можно трудоустроиться подростку и в маленьком городке, и в деревне. Но это будет, в основном, неквалифицированный труд. Массовость одобрения труда несовершеннолетних, которую выявил опрос ВЦИОМ, я бы объяснил материальными проблемами в семьях. Здесь нет приоритета моральной стороны вопроса. Движущая сила — нехватка реальных доходов. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ)

Поддерживаю 83% опрошенных. Я бы ответил также. Это нормально — трудоустраиваться до того, как исполнилось 18 лет. И это всегда считалось нормой, во всех странах, не только у нас. Как правило, первый трудовой опыт случается до 18 лет. Это трудовая социализация, крайне полезная вещь. Самое главное здесь — получение представления о ценности труда. Учёбе это никак не должно помешать, поскольку речь идёт о подработках, о неполной занятости, поскольку законодательство строго регулирует такие вещи. И современные подростки, хоть они и сидят в смартфонах, но при возможности заработать деньги и потратить их на новый смартфон, вряд ли откажутся от подработки. Другое дело, что работа работе рознь. Главное, чтобы это не смахивало на эксплуатацию детского труда. Дмитрий Рогозин заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС