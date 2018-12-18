Что нужно для карьерного роста в России

https://news.ru/storage/news/f08d99162a41fbc8a593cff9a6ccaa80/b65b2a68-0ba8-445d-9421-75b75cada795_850.jpg Сергей Кузнецов/РИА Новости эксклюзивы

Россияне рассказали о том, какие условия нужны для продвижения по службе

Большинство россиян считают, что карьерный рост прежде всего зависит от отношений с начальством. Об этом во время социологического опроса (результаты есть в распоряжении News.ru), который провёл сервис Rabota.ru, завили 46% респондентов. При этом 33% сообщили, что добиться повышения помогают трудолюбие и усердие.

News.ru выяснял, почему одни сотрудники годами ждут продвижения по службе, а другие стартуют с места в карьер, едва устроившись на работу.

Всего в ходе исследования гражданам было предложено выбрать не более трёх вариантов ответа на вопрос «Какие факторы больше всего влияют на карьерный рост?». Помимо вышеизложенных, популярными также стали варианты «индивидуально-психологические особенности сотрудника» и «уровень компетенции» — они получили по 29% голосов.

В то, что опыт работы в профессии гарантирует повышение по службе, верят 28% респондентов, а в то, что карьерный рост ждёт инициативных и регулярно повышающих свою квалификацию — только 18% (столько голосов получил каждый вариант).

17% россиян связывают продвижение по карьерной лестнице с удачей, а 16% — с мотивацией. За наличие профессионального образования, отношения с коллегами и условия труда проголосовали менее 10%.

Самым непопулярным вариантом ответа стало «здоровье»: то, что оно влияет на карьеру, предположили только 4% россиян.

Коммуникативность — залог успеха

Отношения с начальством — фактор, который респонденты указали как наиболее влияющий на карьерный рост, действительно зачастую является решающим, сообщил News.ru психолог, кандидат медицинских наук Олег Белый. Люди на интуитивном уровне выбирают окружение, с которым им комфортнее общаться, в том числе и во время работы, считает он.

«Очень много зависит от отношений. Самый богатый человек в истории Джон Рокфеллер говорил, что финансовый успех только лишь на 15% зависит от вашего технического мастерства и на 85% от мастерства коммуникации. Это в том числе умение общаться с руководством. Есть даже такой предмет „Поведенческая экономика: предсказуемая иррациональность“. Люди часто поступают неумно вопреки объективности, то есть эмоционально. Иногда мы понимаем, что правильно иметь дело с одним специалистом, но он нам не нравится, и мы выбираем того, с кем работать более комфортно», — констатировал эксперт.

При этом психолог добавил, что многое зависит не только от личностных качеств начальника и подчинённого, но и от умения последнего встраиваться в обстоятельства.

«Нужно определить — ваш руководитель человек эмоциональный или рациональный. Даже если вы не понравились ему сначала, но он нацелен на результат и ценит результативных сотрудников, то всё будет зависеть от ваших способностей. Станьте эффективным для дела — и вас заметят. Но бывает, что руководитель сам не очень уверенно чувствует себя в этой должности. Допустим, его привели по блату, он не справляется, и ему нужна челядь, окружение, которое будет его эмоционально поддерживать. Тогда можно получить повышение, только оказывая ему такую поддержку», — считает Белый.

По мнению эксперта, несмотря на всю важность хороших отношений с начальством, не стоит забывать и о профессиональных навыках. Тянуть сотрудника по карьерной лестнице, который является душой компании, но мало что из себя представляет как специалист, тоже никто не будет.

Согласно результатам опроса, который Rabota.ru проводила ранее, россияне считают, что карьеристам присущи следующие качества: целеустремлённость, амбициозность, умение угождать руководству, хитрость и уверенность.

По мнению специалиста по подбору персонала Алексея Гольдмана, люди, которые уверенно продвигаются по карьерной лестнице прежде всего обладают лидерскими качествами и умением учиться новому.