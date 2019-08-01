https://static.news.ru/photo/97a7fa3e-b456-11e9-a767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба исполнения наказаний России передала кубинским коллегам пять автозаков тропического типа для перевозки осуждённых между колониями.

Автомобили были частично собраны на предприятии в одной из колоний ФСИН в Башкирии. Договорённость была достигнута ещё в прошлом году, тогда мы передали две подобные машины на базе «ГАЗели», — рассказал ТАСС первый заместитель директора ведомства Анатолий Рудый.

Автозаки оснащены кондиционерами, камерой видеонаблюдения и биотуалетом, что значительно упрощает процесс перевозки. По словам работников кубинской пенитенциарной службы, техника будет использоваться для транспортировки осуждённых между колониями, находящимися в разных провинциях.

Ранее News.ru писал, что Федеральная служба исполнения наказаний России презентовала оснащённый электроподъёмником автомобиль для перевозки заключённых на инвалидных колясках. Новинку представили на выставке спецавтотранспорта, которая прошла в рамках Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы.