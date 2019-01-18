Россия не сообщала Белоруссии о задержании Рыбки

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Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

Российские власти не сообщали посольству Белоруссии о задержании гражданки республики Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка.

В белорусском посольстве отметили, что дипломаты ждут от РФ соответствующего уведомления, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что видео силового задержания депортированной из Таиланда Вашукевич появилось в Сети. Сначала силовики хотели посадить девушку в инвалидную коляску, а затем выволокли её из помещения под руки. На опубликованных кадрах видно, что она не хочет добровольно сдаваться правоохранителям, заявляя, что никуда не намерена ехать.