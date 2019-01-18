USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,289 $   Brent61.38 $ Bitcoin3,637.54 $
МОСКВА1°C11:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Россия не сообщала Белоруссии о задержании Рыбки

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) youtube.com/Bisibs wisvat

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

общество [ версия для печати ]

Российские власти не сообщали посольству Белоруссии о задержании гражданки республики Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка.

В белорусском посольстве отметили, что дипломаты ждут от РФ соответствующего уведомления, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что видео силового задержания депортированной из Таиланда Вашукевич появилось в Сети. Сначала силовики хотели посадить девушку в инвалидную коляску, а затем выволокли её из помещения под руки. На опубликованных кадрах видно, что она не хочет добровольно сдаваться правоохранителям, заявляя, что никуда не намерена ехать. 


#россия #Белоруссия #ЗАДЕРЖАНИЕ #Рыбка #АлексЛесли
самое читаемое
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
происшествия 00:25, 18 января 2019
Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход
происшествия 21:53, 17 января 2019
Рыбке и Лесли грозит шесть лет тюрьмы
происшествия 20:06, 17 января 2019
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Лента новостей
экономика 11:49
Курс доллара снизился на 11 копеек
происшествия 11:43
Один из лётчиков столкнувшихся Су-34 спасён
технологии 11:41
Россия займётся поиском миллионов чёрных дыр
экономика 11:41
«Газпром» оспорит решение о списании долгов жителей Грозного
здоровье 11:37
Москвичам рассказали о безопасном катании на тюбинге
Другие новости
общество 11:34
Перепись пернатого населения проведут в Москве
общество 11:26
Серия терактов могла угрожать россиянам под Новый год
общество 11:18
Спасённого при взрыве младенца перевели из реанимации
общество 11:18
Адвокат: Обвинение Насте Рыбке пока не предъявлено
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top