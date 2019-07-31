Российские дети и подростки стали чаще проводить время в спортзалах и на тренировочных площадках, а также уделять меньшее внимание наркотикам и алкоголю. В частности, в данных Минздрава РФ, предоставленных News.ru, говорится о существенном снижении у молодёжи числа алко- и наркопсихозов.

Так, в 2018 году количество несовершеннолетних с зарегистрированными психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (психозы) и синдромом зависимости от «зелёного змия» (алкоголизм), уменьшилось на 28%, всего 180 человек. Это рекордные показатели за последние годы.

Снижается и общее число поведенческих расстройств, связанных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания). В прошлом году по всей стране таковых насчитали 567 человек, что на 18% меньше, чем за прошлый отчётный период. Сложным в последней пятилетке оказался 2016 год с 834 психозами у несовершеннолетних.

Согласно официальной статистике, в России снижается и число школьников, состоящих на учёте в наркодиспансерах. Ситуация существенно отличается в зависимости от региона, и в целом оценки масштабов бедствия противоречивы. Так, в 2016 году по данным Минздрава количество пьющих детей снизилось на 23%, до 56 тыс. Ведомство в своих отчётах в целом давало весьма оптимистичные прогнозы, отмечая тенденцию к постепенной потере интереса к алкоголю.

Однако ситуация в сфере наркомании оставалась печальной. В конце апреля на заседании Совбеза высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60%. Более того, президент обратил внимание на почти трёхкратное расхождение в цифрах ведомства и данных из неофициальных источников. Общее количество потребителей «дурманящего зелья» в РФ на тот момент, по данным главы государства, составляло около 7,5 млн человек, из них регулярно — 2 млн.

Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Путин подчеркнул, что именно преступность в данной сфере финансово подпитывает террористов и экстремистов. Президент призвал бороться с распространением «губительного дурмана».

Одним из факторов снижения интереса детей и подростков к наркотикам и алкоголю, по мнению экспертов, послужил спорт и его популяризация в России в последние годы. Согласно данным профильного министерства, почти половина граждан РФ сегодня занимается каким-либо из его видов. Впервые об этом было сказано в конце марта текущего года, на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

За последние 10 лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с 17 млн до 54 млн человек. При этом хотел бы напомнить: поставлена цель к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом более половины населения России — 55%. Владимир Путин президент РФ

Глава Минспорта России Павел Колобков связал рост доли граждан, которые занимаются физкультурой и спортом именно с интересом со стороны детей и молодёжи.

В основном это произошло за счёт школьников и студентов. 83% из них сегодня регулярно занимаются спортом и, главное, не только на уроках физкультуры, но и в секциях, организациях дополнительного образования и организациях спортивной подготовки. Павел Колобков глава Минспорта

Также Колобков выделил позитивную роль крупных спортивных соревнований, которые прошли в России. Они завоёвывают внимание школьников.

Параллельно в стране обсуждается создание центров раннего физического развития детей. «Совместными усилиями федераций художественной гимнастики, танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла уже разработана концепция проекта создания центров раннего физического развития детей», — заявляла весной на встрече с главой государства известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.