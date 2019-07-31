Российские дети и подростки стали чаще проводить время в спортзалах и на тренировочных площадках, а также уделять меньшее внимание наркотикам и алкоголю. В частности, в данных Минздрава РФ, предоставленных News.ru, говорится о существенном снижении у молодёжи числа алко- и наркопсихозов.
Так, в 2018 году количество несовершеннолетних с зарегистрированными психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (психозы) и синдромом зависимости от «зелёного змия» (алкоголизм), уменьшилось на 28%, всего 180 человек. Это рекордные показатели за последние годы.
Снижается и общее число поведенческих расстройств, связанных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания). В прошлом году по всей стране таковых насчитали 567 человек, что на 18% меньше, чем за прошлый отчётный период. Сложным в последней пятилетке оказался 2016 год с 834 психозами у несовершеннолетних.
Согласно официальной статистике, в России снижается и число школьников, состоящих на учёте в наркодиспансерах. Ситуация существенно отличается в зависимости от региона, и в целом оценки масштабов бедствия противоречивы. Так, в 2016 году по данным Минздрава количество пьющих детей снизилось на 23%, до 56 тыс. Ведомство в своих отчётах в целом давало весьма оптимистичные прогнозы, отмечая тенденцию к постепенной потере интереса к алкоголю.
Однако ситуация в сфере наркомании оставалась печальной. В конце апреля на заседании Совбеза высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60%. Более того, президент обратил внимание на почти трёхкратное расхождение в цифрах ведомства и данных из неофициальных источников. Общее количество потребителей «дурманящего зелья» в РФ на тот момент, по данным главы государства, составляло около 7,5 млн человек, из них регулярно — 2 млн.
Путин подчеркнул, что именно преступность в данной сфере финансово подпитывает террористов и экстремистов. Президент призвал бороться с распространением «губительного дурмана».
Одним из факторов снижения интереса детей и подростков к наркотикам и алкоголю, по мнению экспертов, послужил спорт и его популяризация в России в последние годы. Согласно данным профильного министерства, почти половина граждан РФ сегодня занимается каким-либо из его видов. Впервые об этом было сказано в конце марта текущего года, на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Глава Минспорта России Павел Колобков связал рост доли граждан, которые занимаются физкультурой и спортом именно с интересом со стороны детей и молодёжи.
Также Колобков выделил позитивную роль крупных спортивных соревнований, которые прошли в России. Они завоёвывают внимание школьников.
Параллельно в стране обсуждается создание центров раннего физического развития детей. «Совместными усилиями федераций художественной гимнастики, танцевального спорта, акробатического рок-н-ролла уже разработана концепция проекта создания центров раннего физического развития детей», — заявляла весной на встрече с главой государства известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.