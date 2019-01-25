Россельхознадзор запретил белорусскую продукцию

https://news.ru/storage/news/15a8059386d62963ab53503707980430/9ec76904-719c-4212-b55a-14cb3680fcb8_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки в Россию продукции четырёх белорусских предприятий. Они нарушают ветеринарно-санитарные требования.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору продолжает выявлять случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России», — сказано на сайте Россельхознадзора.

Ограничения в силе с 25 января 2019 года до тех пор, пока компании не устранят выявленные нарушения.

В отношении ещё шести предприятий Белоруссии Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля поставок.

Кроме того, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии ввел временное ограничение поставок для девяти белорусских предприятий, на которые Россельхознадзором на данный момент санкции не распространялись.

Ранее президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов, писал News.ru.