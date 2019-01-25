USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,283 $   Brent61.03 $ Bitcoin3,558.53 $
МОСКВА-15°C13:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Россельхознадзор запретил белорусскую продукцию

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки в Россию продукции четырёх белорусских предприятий. Они нарушают ветеринарно-санитарные требования.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору продолжает выявлять случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России», — сказано на сайте Россельхознадзора.

Ограничения в силе с 25 января 2019 года до тех пор, пока компании не устранят выявленные нарушения. 

В отношении ещё шести предприятий Белоруссии Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля поставок.

Кроме того, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии ввел временное ограничение поставок для девяти белорусских предприятий, на которые Россельхознадзором на данный момент санкции не распространялись.

Ранее президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов, писал News.ru.


#запрет #Россельхознадзор #продукция
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
экономика 13:34, 30 декабря 2018
Россельхознадзор запретил корм из Европы
экономика 12:25, 17 декабря 2018
Россельхознадзор ограничил поставки кормов из КНР
экономика 15:27, 18 ноября 2018
Россельхознадзор ограничит транзит птицы из США
Лента новостей
в мире 13:32
Зеленский подал документы в ЦИК Украины
происшествия 13:31
Взрыв произошёл на фабрике в Бельгии
здоровье 13:31
Россия перейдёт на вакцину от четырёх типов гриппа
спорт 13:26
Джокович поспорит за седьмую победу на Australian Open
шоу-бизнес 13:23
Богомолов появился на премьере без единого синяка
Другие новости
общество 13:10
Пропавших в Тверской области детей нашли живыми
общество 12:56
У каждого десятого россиянина в 2018 году выросла зарплата
общество 12:30
Москвичей ожидает двухдневный снегопад в выходные
общество 11:49
Россияне видят проблему в трудоустройстве после вузов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top