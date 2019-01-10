Рогозин хочет вернуть России лидерство в космосе

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что корпорация в 2019 году будет работать по новой стратегии развития, которая будет связана с лидерскими амбициями России.

«Для нас сегодня главная задача, и мы это пропишем чётко в новой стратегии, которую будем принимать в этом году, это вернуть России лидерство в космосе. Ни меньше ни больше», — сказал Рогозин в интервью на канале «Россия 24».

Он отметил, что организация уже определилась с внешним видом ракеты-носителя «Енисей», пишет телеканал «360».

Как ранее писал News.ru, Дмитрий Рогозин считает, что создание единого ракетостроительного холдинга под эгидой госкорпорации позволит повысить конкурентоспособность отечественной космической отрасли.