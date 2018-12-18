Рабочий день на Камчатке хотят сократить из-за непогоды

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Власти Камчатского края рекомендовали главам предприятий региона максимально сократить рабочий день сотрудниц из-за циклона. Синоптики обещали на полуострове усиление ветра и снег.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Камчатки рекомендуют руководителям предприятий и организаций максимально сократить рабочий день сотрудницам на время прохождения циклона. Главным образом это касается женщин с детьми, поскольку занятия первой и второй смен в школах сегодня отменены», — говорится в сообщении на сайте правительства Камчатского края.

Эта профилактическая мера, как считают власти региона, позволит избежать распространения ОРВИ среди детей, подростков и взрослого населения.

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко сообщил, что из-за циклона администрацией города принято решение отменить рабочий день для сотрудников подведомственных организаций.

«Работать будут только те, без кого не обойтись, например дорожники, воспитатели детских садов, сотрудники учреждений, отвечающих за ликвидацию коммунальных аварий, и некоторые другие», — написал Иваненко в Facebook.

Ранее краевой главк МЧС предупредил, что 18 декабря из-за подхода мощного циклона на Камчатке ожидается усиление ветра и снег. Под влияние циклона попадают Петропавловск-Камчатский, Вилючинский, Алеутский, Елизовский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. Власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах. По прогнозам синоптиков, улучшение погоды ожидается к утру 19 декабря.

Как сообщал News.ru, 17 декабря морозный туман, опустившийся на Москву, ухудшил видимость в столице до 600—1000 метров. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вымерзание водяного пара из атмосферы из-за резкого похолодания стало причиной появления в Московском регионе этого природного феномена, характерного для Сибири.