Москву накрыл характерный для Сибири морозный туман

Морозный туман, опустившийся на Москву, ухудшил видимость в столице до 600—1000 метров.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вымерзание водяного пара из атмосферы из-за резкого похолодания стало причиной появления в Московском регионе этого природного феномена, характерного для Сибири.
Ранее News.ru писал о том, что ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы в Москве. Синоптики ожидают, что температура воздуха опустится до минус 19 градусов в столице, а в Подмосковье — до минус 24 градусов. Такая погода сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели.