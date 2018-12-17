Москву накрыл характерный для Сибири морозный туман

https://news.ru/storage/news/f0625434a5a306c57417f67f4ecbef17/8947c979-1842-4830-8dc1-06983d998259_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Морозный туман, опустившийся на Москву, ухудшил видимость в столице до 600—1000 метров.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вымерзание водяного пара из атмосферы из-за резкого похолодания стало причиной появления в Московском регионе этого природного феномена, характерного для Сибири.

Ранее News.ru писал о том, что ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы в Москве. Синоптики ожидают, что температура воздуха опустится до минус 19 градусов в столице, а в Подмосковье — до минус 24 градусов. Такая погода сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели.