МЧС предупредило о гололёде и тумане в Москве

Туман и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 17 декабря. Ухудшение видимости на столичных дорогах от 200 до 700 метров ожидается в ближайшие три часа и сохранится до полудня.
Экстренное предупреждение распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Ведомство настоятельно просит автолюбителей снизить скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин.
Пешеходов просят обязательно надевать светоотражающие элементы.
Как сообщал News.ru, ночь на 17 декабря в столичном регионе обещает стать самой холодной с начала зимы. В условиях относительно малооблачной и спокойной антициклональной погоды в Москве температура воздуха понизится до 15−17 градусов мороза, по области ожидается от минус 14 до минус 19, местами до 24 градусов мороза.