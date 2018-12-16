МЧС предупредило о гололёде и тумане в Москве

https://news.ru/storage/news/589938722d446d1c1369301da8b86be0/871f2040-50f7-4e6f-bc28-44e22954c6bd_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Туман и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 17 декабря. Ухудшение видимости на столичных дорогах от 200 до 700 метров ожидается в ближайшие три часа и сохранится до полудня.

Экстренное предупреждение распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство настоятельно просит автолюбителей снизить скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин.

Пешеходов просят обязательно надевать светоотражающие элементы.

Как сообщал News.ru, ночь на 17 декабря в столичном регионе обещает стать самой холодной с начала зимы. В условиях относительно малооблачной и спокойной антициклональной погоды в Москве температура воздуха понизится до 15−17 градусов мороза, по области ожидается от минус 14 до минус 19, местами до 24 градусов мороза.