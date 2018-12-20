Путин отреагировал на пытки в российских колониях

https://news.ru/storage/news/632ab38d7bdb573e671fe8dd4edba3be/2ff84fcd-eb32-491f-8a97-f04dba2d1fbb_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) нуждается в совершенствовании, а любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, следует пресекать, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Говорить о том, что там всё нужно переломать, тоже было бы неправильно. Нужно совершенствовать эту систему и нужно повышать уровень гражданского контроля. С этим я согласен полностью», — передаёт слова главы государства корреспондент News.ru.

В издевательствах над заключёнными подозревают сотрудников ярославской ИК-1. Согласно показаниям задержанных, начальник исправительной колонии лично распорядился «провести воспитательную работу» с осуждённым Евгением Макаровым.

Ранее News.ru сообщал о том, что суд выпустил из СИЗО инвалида-колясочника. Ранее инвалид был признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.