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Путин отреагировал на пытки в российских колониях

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) нуждается в совершенствовании, а любые случаи нарушения законодательства, в том числе пытки, следует пресекать, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Говорить о том, что там всё нужно переломать, тоже было бы неправильно. Нужно совершенствовать эту систему и нужно повышать уровень гражданского контроля. С этим я согласен полностью», — передаёт слова главы государства корреспондент News.ru.

В издевательствах над заключёнными подозревают сотрудников ярославской ИК-1. Согласно показаниям задержанных, начальник исправительной колонии лично распорядился «провести воспитательную работу» с осуждённым Евгением Макаровым.

Ранее News.ru сообщал о том, что суд выпустил из СИЗО инвалида-колясочника. Ранее инвалид был признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 


#путин #фсин
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