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Психолог филиала «Центральный» Московской службы психологической помощи населению Елена Красовская порекомендовала приступать к работе после отпуска в середине недели, чтобы оставалось меньше дней до выходных. Также хорошо перед возобновлением трудовой деятельности два–три дня провести дома, чтобы прийти в себя и привыкнуть к обстановке.

На первые рабочие дни хорошо бы иметь не слишком тяжёлую программу: одно или два важных дела и что-то рутинное, не очень значимое, — рассказала АГН «Москва» Красовская.

Она посоветовала не относиться к отпуску как к главному событию года, чтобы не было разочарований. Также, по её мнению, не стоит в это время планировать ремонтов и медицинских обследований, так как отпуск предназначен для отдыха.

Как писал News.ru, Роструд пояснил, в каких случаях работодатель имеет право отказать сотруднику в ежегодном оплачиваемом отпуске. Так, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы предприятия, то сотрудник может остаться без отдыха. При этом перенос отпуска на следующий год возможен только с личного согласия работника. В этом случае отложенный отпуск необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.