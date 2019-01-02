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Продажу оружия хотят запретить во время Универсиады

Uli Deck/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

ФСБ представила проект указа президента о мерах безопасности во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов федеральных актов, на территории Красноярского края предлагается запретить продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств.

Также во время спортивного события будет действовать запрет на митинги и пикеты, а работу опасных производств и организаций, находящихся в городе, а также в Берёзовском и Емельяновском районах края, планируется частично приостановить.

Соответствующие меры обеспечат с 21 февраля по 14 марта.

Ранее News.ru писал, что власти Красноярского края примут меры против граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и бродячих собак. Мероприятия связаны с подготовкой регионального центра к Универсиаде.


#безопасность #оружие #продажа #фсб #Универсиада-2019
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