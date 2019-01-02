Продажу оружия хотят запретить во время Универсиады

https://news.ru/storage/news/d2d83ce8d5772b0f581539adefe91a16/64530147-d6c2-4eb6-92f2-77a3aa7817b7_850.jpg Uli Deck/dpa/Global Look Press

ФСБ представила проект указа президента о мерах безопасности во время зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов федеральных актов, на территории Красноярского края предлагается запретить продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств.

Также во время спортивного события будет действовать запрет на митинги и пикеты, а работу опасных производств и организаций, находящихся в городе, а также в Берёзовском и Емельяновском районах края, планируется частично приостановить.

Соответствующие меры обеспечат с 21 февраля по 14 марта.

Ранее News.ru писал, что власти Красноярского края примут меры против граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и бродячих собак. Мероприятия связаны с подготовкой регионального центра к Универсиаде.