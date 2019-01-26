Позиция немецкой газеты по блокаде Ленинграда возмутила Сеть

https://news.ru/storage/news/501a70bc46c68d324b814fe671eff3f2/8eab49ed-0b63-4588-a84e-31ab7276d60a_850.jpg Б. П. Кудояров/РИА Новости

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте, декабрь 1941

Статья о блокаде Ленинграда, опубликованная в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, вызвала широкий общественный резонанс и возмущение пользователей Сети в России.

Автор материала обвинила российские власти в героизации блокады Ленинграда и праздновании 75-летия освобождения города от нацистов в «акценте на национальной гордости, а не на памяти». Кроме того, в статье критикуется представление осажденных жителей города как героев, «мужественно сопротивлявшихся немцам».

Такое утверждение оскорбило и возмутило россиян, которые поспешили высказать своё отношение к данной публикации. Многие отметили, что автор статьи не понимает, что такое блокада, так как она всегда была сыта и никогда не испытывала голод.

«Только у настоящего, прирожденного нациста могла подняться рука на написание подобного пасквиля», –– прокомментировал статью один из пользователей Twitter.

Только у настоящего,прирождённого нациста могла подняться рука на написание подобного пасквиля.

Фрау Зильке может гордиться собой,ведь сам Геббельс неистово аплодирует верной последовательнице германского фашизма,а значит дело его на планете Земля живёт — Сергей Исаев (@pretorianetz) January 26, 2019

Российские пользователи Интернета также с гордостью отметили, что историю своей страны будут помнить всегда, а жители Германии предпочитают забыть своё прошлое.

Собака лает, караван идёт. Свою историю мы будем помнить, пока живы. А они свою, хотят забыть изо всех сил. Или хоть переврать в свою пользу. Не получится! — Olga Yasenevo (@OYasenevo) January 26, 2019

«Идет банальное переписывание истории! Обесценивание подвига нашего народа!» –– предположил следующий комментатор.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее News.ru писал о том, что с документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события.