Минздраву предлагают внедрить обязательное тестирование будущих супругов на предмет наличия склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам, которые, потенциально, могут оказать разрушительное влияние на их будущую совместную жизнь в качестве супругов. С соответствующей инициативой (текст документа есть в распоряжении News.ru) к главе ведомства Веронике Скворцовой обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Такая мера, утверждает он, будет способствовать укреплению молодых семей, медицинскому просвещению населения и станет эффективным методом профилактики разводов. Депутат отмечает, что тема домашнего насилия, агрессии и даже случаев убийств внутри семей, в последние годы стала особенно актуальной.

Сейчас активно обсуждается вопиющий случай семьи Хачатурян, где сестры совершили убийство своего отца, видимо, страдавшего тяжелой формой психиатрического заболевания и из-за этого, как сообщается, совершавшего в отношении их регулярные факты различного насилия. Безусловно, не каждый случай, когда один из супругов подвержен психиатрическим или психологическим отклонениям, заканчивается трагедией. Но случаи насилия, издевательств, прессинга на фоне таких заболеваний не редки, - говорится в документе.

В России, заявляет Петров, регулярно возникают дискуссии о мерах по противодействию насилия, разводов и иных конфликтных ситуаций внутри молодых семей. Он напоминает, что несколько лет назад внедрить практику обязательного психиатрического тестирования всех молодожёнов в качестве меры профилактики возможных случаев бытового и семейного насилия призывал Зураб Кекелидзе.

Кадр из фильма «Горько!»/Базелевс/Lunapark

О том, что перед регистрацией отношений в ЗАГСе, мужчина и женщина должны пройти медицинское, в том числе психиатрическое, обследование и предоставить справки друг другу, главный психиатр России заявлял, выступая в 2014 году на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвящённом законопроекту "О предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия". Врач отмечал, что ему как специалисту часто приходится сталкиваться с тем, что родственники скрывают заболевания друг от друга.

Согласно данным Минздрава за 2017 год, список самых распространённых психических заболеваний у россиян возглавляют невротические расстройства. Как правило, они проявляются в форме депрессии или неврозов (тревоги, страхи, ипохондрия, неврастения). Острую фазу заболевания обычно провоцирует стресс. На втором месте психозы и состояния слабоумия. На третьем — умственная отсталость.

При этом количество людей с психическими заболеваниями стабильно растёт. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал News.ru, что, если в 1992 году число инвалидов по психическим расстройствам составляло 370 человек на 100 тыс. населения, то сейчас — 720 человек на 100 тыс. населения. По его словам, россияне не спешат проходить обследование у специалиста, даже если понимают, что с ними происходит что-то неладное. Среднее время между первыми проявлениями болезни и первым посещением психиатра в России составляет три-пять лет. Всё это время больные либо молча терпят, либо идут не к тем специалистам.