В России ожидается рекордный урожай зерна

https://news.ru/storage/news/a501db75c1b52625be9cf181cdff42ab/6bdb8187-ef11-4e75-9230-4139350dc5c0_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Снежная зима создала для этого хорошие условия

Эта зима создала условия для большого урожая озимых предстоящей осенью в европейской части России, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовали высокая температура воздуха и обилие осадков.

«Сейчас высота снежного покрова в Европейской части России примерно в полтора два раза выше нормы. Также норму превышают такие показатели, как плотность снега и водный эквивалент снежного покрова», — объяснил Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил: глубина промерзания почвы под естественным снежным покровом сейчас в большинстве регионов Европейской части России не превышает 10 см, при этом норма — 40-50 см.

«Вся вода, которая находится в снеге во время таяния, будет впитываться. Почва будет сильно насыщена влагой. Это создаст прекрасные условия для урожая озимых», — сообщил эксперт.

Озимые растения сеют осенью, до наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают. Озимую и яровую формы имеют пшеница, рожь, ячмень и тритикале. Все остальные злаки бывают только яровыми.

Благоприятные условия для урожая удалось достичь благодаря тому, что при высокой температуре воздуха в ноябре и декабре, единовременно выпало много снега. Земля не успела промерзнуть, как следует. Снежное покрывало «укутало» её, удержав летнее тепло. Такие природные аномалии, по словам Вильфанда наблюдаются нечасто – раз в 5-10 лет.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, рассказал News.ru, что на территории Европейской части России преобладают озимые культуры, а значит зерна предстоящей осенью будет действительно много на рынке. Но снижения цен на хлеб из-за избытка сырья ждать не стоит.

«Никакого отношения к ценам на хлеб этот сюжет не имеет. Потому что цены на зерно задаются прежде всего мировым рынком. Они очень зависят от массы посторонних факторов. Например, от НДС, от цен на горючее, цен на аренду, уровня инфляции. Прямой связи с количеством зерна на рынке нет», — сообщил Дмитрий Рылько.

Более того, хороший урожай может спровоцировать скачок инфляции, и цены на выпечку могут даже вырасти, отмечает эксперт.