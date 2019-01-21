Орнитологи просят кормить птиц в Москве творогом и салом

Специалисты «Мосприроды» разработали специальное зимнее меню для пернатых. Москвичей просят уделить внимание правильному и здоровому питанию птиц в связи с предстоящими морозами в столице. Кроме того, из-за снежных зим у птиц возникают сложности с добычей естественного корма.
Например, водоплавающих птиц можно подкармливать творогом, белым хлебом и зеленью, а синиц и снегирей — овсяными хлопьями и сырыми семечками. Также они любят сало, но главное, чтобы оно было несоленое, подчеркнули в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Орнитологи отмечают, что птиц ни в коем случае нельзя кормить сдобой и чёрным хлебом, острыми и солёными продуктами.
Как сообщал News.ru, cамый сильный мороз ожидается в Москве в среду, 23 января. В начале недели температура воздуха днём будет от 6 до 8 градусов ниже нуля, вечером — 12−14 градусов.