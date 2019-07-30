https://static.news.ru/photo/8eed5c88-b37d-11e9-8117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Траты на сборы мальчика в школу в 2019 году составят примерно 16 100 руб., на девочку — 18 100 руб. News.ru установил приблизительную стоимость покупок, ориентируясь, главным образом, на сведения Росстата о ценах на товары для школьников. В таблице, составленной ведомством, приведены усреднённые сведения для России и отдельные данные по всем регионам страны.

Исходя из этих цифр, траты на покупку формы для мальчика составят не менее 7200 руб.: сюда входят две рубашки — 1500 руб., брюки — 1400 руб., пиджак — 2200 руб., обувь — 2100 руб.. Если же родителям предстоит одеть девочку, то понадобится денег примерно 9200 руб.: две блузки — 2300 руб., юбка — 600 руб., жакет — 2500 руб., сарафан — 1700 руб., обувь — 2100 руб.

Помимо этого, потратиться придётся на спортивную форму, включая кроссовки (средняя сумма трат — 3900 руб.), канцтовары (3000 руб.) и рюкзак (2000 руб.). Отдельной категорией проходят праздничные букеты — в сумму затрат они не включены.

Таким образом, затраты на сборы в школу девочки обойдутся родителям как минимум на 2000 руб. дороже, чем сборы мальчика. Разница в цене определяется большим числом предметов одежды.

Данные Росстата свидетельствуют о большом разбросе цен от одного административного округа к другому. Так, блузка для девочки в Калмыкии стоит 704 руб., а в Ненецком АО — 1659 руб. Самый дешёвый портфель можно купить на Алтае (990 руб.), а вот в Ханты-Мансийском АО и Югре такая покупка в среднем стоит уже 3049 руб. Помимо северных регионов, достаточно дорого стоят сборы в школу в Чеченской Республике.

На сборы ребёнка в школу можно потратить как значительно меньшую сумму, выбрав максимально дешёвые товары, так и существенно большую (верхнюю ценовую границу определить достаточно сложно). Однако эксперт, давая для News.ru эксклюзивный комментарий, указала на то, что в целом нет необходимости непременно покупать форму.

Законодательно школьная форма не закреплена. Заставить родителей покупать её никто не имеет права, и даже рабочие тетради к учебнику покупать не имеют права заставлять: если родители не купили рабочие тетради, то учитель будет в обычную тетрадь в клеточку перерисовывать эти задания. То же самое со школьной формой: дирекция школы не имеет права отказаться принимать документы у ребёнка без школьной формы, особенно если это школа районная и ребёнок идёт туда по прописке, — рассказала Елена Лосева, практикующий детский психолог.