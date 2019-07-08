https://static.news.ru/photo/501ecd40-a174-11e9-918f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичные власти составили перечень из 10 романтичных городских мест. Среди них – мосты, парки и улицы Москвы.

Рейтинг опубликован на официальном портале столичной мэрии. Так, по мнению властей, идеальным местом для свиданий и свадеб является Лужков мост, соединяющий берега на Водоотводном канале.

Третьяковский мост, он же Лужков, — главное место для «замков любви», символизирующих долгие и крепкие отношения, знают все москвичи. И не только они: этот пешеходный мост через Водоотводный канал — один из самых известных мостов с замками в мире, – говорится в сообщении .

Отмечается, что замки можно размещать на специальных металлических деревьях. По мере заполнения романтические конструкции переносятся на набережную. На мосту есть «скамья примирения», установленная в честь первого в России Дня семьи, любви и верности.

Такая же скамья есть в парке «Кузьминки», который тоже попал в список. Парк «Коломенское» пополнил ряды романтических мест благодаря двум песчаникам, по легенде, исполняющим желания новобрачных, и «Аллее любви», где проводятся церемонии бракосочетания. Удачными для проведения свадеб власти считают Братиславский парк и парк «Акведук» на Яузе.

Кроме того, в список романтических мест столицы попали Дворец бракосочетания на ВДНХ, Нескучный сад, сад «Эрмитаж», Булгаковский дом на Большой Садовой, 10 и Соловьиная роща в Куркино.

Ранее News.ru писал, что большинство россиян уверены в необходимости регистрации брака. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Часть респондентов считают, что оптимальный возраст для свадьбы не должен превышать 30 лет.