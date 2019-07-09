https://static.news.ru/photo/9152b8fe-a21d-11e9-99a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: richardmille.com

Семьи ста богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд).

Как следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes , наибольший доход в размере 9,97 млрд рублей в прошлом году получил депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, являющийся основателем группы компаний «Владимирский стандарт».

Вторую строчку занял миллиардер Константин Струков, являющийся депутатом Законодательного собрания Челябинской области и совладельцем компании «Южуралзолото». По итогам 2018 года он заработал 4,46 млрд рублей, а его общее состояние издание оценивает в $1,9 млрд.

На третьем месте оказался депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он является владельцем кондитерской фабрики «Славянка», и по итогам 2018 года доход его семьи составил 2,84 млрд рублей.

В рейтинг также попали вице-премьер России Юрий Трутнев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Как ранее писал News.ru, пересматривать критерии бедности в России не имеет смысла, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион. Речь идёт о поиске «ленивых малоимущих», владеющих квартирами и земельными участками.