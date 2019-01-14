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ОНФ разработает стандарт комфортной городской среды

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в Минстрой с предложением доработать методику оценки индекса качества городской среды. По мнению специалистов, предложенный ведомством способ анализа необъективен.

В перечь индикаторов, которые общественники предлагают включить в доработанную методику, вошли показатели, связанные с демографической ситуацией, а также наличием нелегальных свалок и количеством дорог с твёрдым покрытием. Также методы должны быть дополнены данными об аварийном жилом фонде.

В ОНФ отметили, что Минстрой не принимает во внимание степень износа коммунальных сетей и количество аварий на них. Подробнее об инициативе общественников читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что эксперты ОНФ проведут опрос родителей, чтобы выяснить, почему они предпочитают давать детям в школу домашнюю еду и игнорируют столовые. Таким образом движение хочет смягчить запрет Роспотребнадзора на неорганизованное учебным заведением питание.


#города #онф #стандарт
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