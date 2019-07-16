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Женщина в возрасте 32 лет, путешествующая одна, стала типичным пассажиром на российской железной дороге.

Компания OneTwoTrip определила усреднённого пассажира на основании данных по бронированию билетов за последний год, сообщает РИА Новости .

Как оказалось, более половины пассажиров — женщины среднего возраста, путешествующие в одиночку. Причём чаще всего они берут места в плацкарте и на нижних полках, уточняет « Свободная пресса ».

Как ранее сообщал News.ru, эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. На первом месте - опечатки в данных пассажиров. Иногда пассажиры, чтобы к ним в купе никого не подселили, оформляют билеты на свободные места на вымышленные данные или покупают их на несуществующих детей.