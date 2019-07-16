Женщина в возрасте 32 лет, путешествующая одна, стала типичным пассажиром на российской железной дороге.
Компания OneTwoTrip определила усреднённого пассажира на основании данных по бронированию билетов за последний год, сообщает
Как оказалось, более половины пассажиров — женщины среднего возраста, путешествующие в одиночку. Причём чаще всего они берут места в плацкарте и на нижних полках, уточняет «
Как ранее сообщал News.ru, эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов. На первом месте - опечатки в данных пассажиров. Иногда пассажиры, чтобы к ним в купе никого не подселили, оформляют билеты на свободные места на вымышленные данные или покупают их на несуществующих детей.