Около 2,3 млрд рублей потребуется на ремонт разрушенных паводком муниципальных и региональных дорог в Иркутской области, написал в Instagram губернатор субъекта Сергей Левченко.
Речь идёт о 260 км региональных дорог, а также свыше 1 тыс. км муниципальных. Было установлено 48 участков повреждения региональных и межмуниципальных дорог. На сегодняшний день 37 участков восстановлено, — отметил руководитель региона.
По его словам, из 22 мостов, подтопленных наводнением, 14 уже восстановлены.
Ранее News.ru сообщал, из-за разрушительного наводнения в Иркутской области погиб 21 человек, пропавшими значатся 14. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, 313 человек госпитализированы.
По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.