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Телефоны нужны детям для безопасности по дороге в школу и из неё, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Именно так родители могут узнать, где находится их ребёнок, подчеркнула она. Однако на уроках необходимости в смартфонах у учеников нет, передаёт её слова РИА Новости. А придя в школу, можно...