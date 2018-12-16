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Гарвардские учёные назвали древнейшую профессию

Heiner Heine/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Шаманизм стал первой сферой человеческой деятельности, которую можно считать профессией. К этому выводу пришли гарвардские учёные.

«Перед тем, как стать полноправным шаманом, человек должен был пройти обряд инициации, состоящий из длительных и сложных процедур», — сообщил исследователь Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх.

По его мнению, именно инициация отличает шаманизм от специализированных занятий, которые были доступны многим, информирует Phys.org.

Ранее News.ru писал, что экзотические вакансии набирают популярность. В декабре открылась вакансия смотрителя острова Лиху в проливе Ла-Манш. Счастливчик может рассчитывать на жильё со всеми удобствами, гараж с трактором и даже собственный бассейн. Ежедневный праздник души и тела устроил себе американец Себастьян Смит, которого наняла компания First Choice для тестирования водных горок. В обязанности Себастьяна входили путешествия по всему миру и катание на максимальном количестве всех существующих водных аттракционов. 

Задачи стилиста еды не так просты, как кажется на первый взгляд. Профессиональные стилисты еды очень востребованы в ресторанном бизнесе и не только, а получают они более $70 тысяч в год.


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