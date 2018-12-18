USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,246 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Роскомнадзор отфутболил бизнесменов

Михаил Терещенко/АГН "Москва" эксклюзивы

общество [ версия для печати ]
РКН предложил им самим защищать личные данные

News.ru получил ответ от Роскомнадзора касательно утечки персональных данных Индивидуальных предпринимателей. Ведомство считает, что Федеральная Налоговая Служба к утечке не причастна. Так, РКН снял ответственность с ФНС, заявив, что сохранность данных — забота самих предпринимателей. Ранее News.ru стало известно о раскрытии персональных данных ИП.

19 ноября глава организации под названием «Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков заявил в Роскомнадзор о массовой утечке персональных данных граждан, регистрирующих ИП. РКН ответил следующее:

Роскомнадзор, как следует из письма, считает оператором самого Индивидуального предпринимателя и возлагает ответственность за сохранность данных на него же. На работу ФНС Федеральный закон не распространяется, отвечает ведомство.

Интересно то, что Налоговая служба сама утвердила себя в качестве оператора обработки персональных данных приказом от 13 июня 2018 г. № ММВ-7−6/384@

«Роскомнадзор в своем ответе сам ссылается на ФЗ „О персональных данных“, который и регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемые федеральными органами государственной власти. Федеральная налоговая служба как раз и относится к таким органам», — поясняет Светлана Львова, адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель РГГУ.

Эксперт утверждает, что номер телефона относится к персональным данным, охраняемым законом. А проверка соблюдения ФЗ «О персональных данных» — обязанность Роскомнадзора, согласно Постановления Правительства Р Ф от 16 марта 2009 г. N 228. РКН, по-сути, отказался от исполнения обязанностей, которые на него возложило правительство.

Адвокат рекомендует инициативной группе повторно обратиться в Роскомнадзор и приложить распечатку входящих звонков, доказательства предоставления номера телефона при регистрации ИП в налоговой. Дополнительным аргументом будет аудиозапись разговоров с сотрудниками банков.

Из полученного ответа следует, что никаких проверок по факту обращения не проводилось. Поэтому можно пожаловаться руководству Роскомнадзора на действия сотрудника, давшего активистам такой ответ и попросить провести внутреннюю проверку.


#ФНС #бизнес #роскомнадзор #персональныеданные #ип #РКН
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
экономика 04:09, 18 декабря 2018
Закон о российских офшорах изменят под иностранный бизнес
экономика 15:50, 17 декабря 2018
Москва облегчила жизнь столичным бизнесменам
общество 11:47, 14 августа 2018
Как уберечь персональные данные
Лента новостей
общество 17:39
РКН пригрозил штрафами Facebook и Twitter
политика 17:35
Нарышкин подтвердил слова Лаврова о провокации в Крыму
происшествия 17:33
Преступник много лет скрывался под именем художника
технологии 17:29
Инженеры нашли способ защитить собак от грохота салюта
общество 17:28
Иву времён сражения с Наполеоном нашли в Подмосковье
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
общество 17:15
Песков: на рынке труда дефицит IT-специалистов
наука 17:15
Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы МЮ
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
Другие новости
общество 17:39
РКН пригрозил штрафами Facebook и Twitter
общество 17:28
Иву времён сражения с Наполеоном нашли в Подмосковье
общество 17:15
Песков: на рынке труда дефицит IT-специалистов
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top