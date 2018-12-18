Роскомнадзор отфутболил бизнесменов

https://news.ru/storage/news/fa212952505396d29a8b691a978962ac/4e11d3cc-18d2-430a-a262-e8d6d416044c_850.jpg Михаил Терещенко/АГН "Москва" эксклюзивы

РКН предложил им самим защищать личные данные

News.ru получил ответ от Роскомнадзора касательно утечки персональных данных Индивидуальных предпринимателей. Ведомство считает, что Федеральная Налоговая Служба к утечке не причастна. Так, РКН снял ответственность с ФНС, заявив, что сохранность данных — забота самих предпринимателей. Ранее News.ru стало известно о раскрытии персональных данных ИП.

19 ноября глава организации под названием «Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков заявил в Роскомнадзор о массовой утечке персональных данных граждан, регистрирующих ИП. РКН ответил следующее:

Роскомнадзор, как следует из письма, считает оператором самого Индивидуального предпринимателя и возлагает ответственность за сохранность данных на него же. На работу ФНС Федеральный закон не распространяется, отвечает ведомство.

Интересно то, что Налоговая служба сама утвердила себя в качестве оператора обработки персональных данных приказом от 13 июня 2018 г. № ММВ-7−6/384@

«Роскомнадзор в своем ответе сам ссылается на ФЗ „О персональных данных“, который и регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемые федеральными органами государственной власти. Федеральная налоговая служба как раз и относится к таким органам», — поясняет Светлана Львова, адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель РГГУ.

Эксперт утверждает, что номер телефона относится к персональным данным, охраняемым законом. А проверка соблюдения ФЗ «О персональных данных» — обязанность Роскомнадзора, согласно Постановления Правительства Р Ф от 16 марта 2009 г. N 228. РКН, по-сути, отказался от исполнения обязанностей, которые на него возложило правительство.

Адвокат рекомендует инициативной группе повторно обратиться в Роскомнадзор и приложить распечатку входящих звонков, доказательства предоставления номера телефона при регистрации ИП в налоговой. Дополнительным аргументом будет аудиозапись разговоров с сотрудниками банков.

Из полученного ответа следует, что никаких проверок по факту обращения не проводилось. Поэтому можно пожаловаться руководству Роскомнадзора на действия сотрудника, давшего активистам такой ответ и попросить провести внутреннюю проверку.