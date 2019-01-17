Москвичка вживила проездной в ноготь

https://news.ru/storage/news/9234e47f9bcf81405d442c7da9b8e1bb/4e5651d6-d857-4df2-a943-5613ee0ff323_850.jpg АГН "Москва"

Жительница Москвы вживила чип от проездной карты «Тройка» в ноготь, чтобы не потерять билет. Она сделала в салоне маникюр с бесконтактной оплатой проезда. Эксперимент, впрочем, носит временный характер: платёжное средство придётся изъять после того, как ногти отрастут.

Карту предварительно поместили в растворитель, а уже после этого извлечённый чип сделали частью маникюра. Алёна Рутчина — так зовут девушку — уверена, что идея вполне жизнеспособна, если человек аккуратен к ногтям.

«Я по себе знаю, могу сломать ноготь. Поэтому я бы не рискнула надолго оставлять у себя на руке», — цитирует Рутчину «Москва 24».

Владельцы салонов красоты между тем на очередь из желающих вживить себе проездной не рассчитывают. По их словам, затея получается слишком затратной по времени — около четырёх часов. Стоить такая работа будет недёшево.

Между тем случаев, когда люди вживляли себе в тело различные чипы, немало. Несколько случаев, когда чип от проездного имплантировали под кожу, известны в России. В США умельцы идут дальше и внедряют в свой организм самые разные микросхемы, работающие по технологии NFS. Таким образом они получают возможность управлять своими транспортными средствами, замками в доме или, например, банковским счётом.

Впрочем, как ранее сообщал News.ru, снизить вероятность утери карты «Тройка» в Москве можно, не прибегая к ухищрениям. Они продаются не только в виде пластиковых карт, но и в форме браслетов и колец, брелоков для ключей и наклеек на заднюю часть корпуса смартфона.