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Москвичка вживила проездной в ноготь

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Жительница Москвы вживила чип от проездной карты «Тройка» в ноготь, чтобы не потерять билет. Она сделала в салоне маникюр с бесконтактной оплатой проезда. Эксперимент, впрочем, носит временный характер: платёжное средство придётся изъять после того, как ногти отрастут.

Карту предварительно поместили в растворитель, а уже после этого извлечённый чип сделали частью маникюра. Алёна Рутчина — так зовут девушку — уверена, что идея вполне жизнеспособна, если человек аккуратен к ногтям.

«Я по себе знаю, могу сломать ноготь. Поэтому я бы не рискнула надолго оставлять у себя на руке», — цитирует Рутчину «Москва 24».

Владельцы салонов красоты между тем на очередь из желающих вживить себе проездной не рассчитывают. По их словам, затея получается слишком затратной по времени — около четырёх часов. Стоить такая работа будет недёшево.

Между тем случаев, когда люди вживляли себе в тело различные чипы, немало. Несколько случаев, когда чип от проездного имплантировали под кожу, известны в России. В США умельцы идут дальше и внедряют в свой организм самые разные микросхемы, работающие по технологии NFS. Таким образом они получают возможность управлять своими транспортными средствами, замками в доме или, например, банковским счётом.

Впрочем, как ранее сообщал News.ru, снизить вероятность утери карты «Тройка» в Москве можно, не прибегая к ухищрениям. Они продаются не только в виде пластиковых карт, но и в форме браслетов и колецбрелоков для ключей и наклеек на заднюю часть корпуса смартфона.


#москва #общественныйтранспорт #NFC #маникюр
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